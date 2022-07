´Checo´ peleará el título

La evolución de Sergio Pérez en la F1 le permite pelear, por primera vez, por el título.

Todos los pilotos sueñan con coronarse en la máxima categoría del automovilismo y el mexicano no es la excepción.

Eso sí, su camino ha sido lento, pasando por cuatro escuderías que lo han ayudado a perfeccionar sus habilidades y corregir sus errores para pelear rueda a rueda con los mejores de la parrilla.

Juan Pablo Montoya, quien corrió en el Gran Circo de 2001 a 2006, reconoce que Checo está en el mejor momento de su carrera y está listo para pelear por el título

"Yo creo que este año ha sido, probablemente, el mejor año de Checo. Él siempre hacía muy buen trabajo cuando estaba en el otro equipo (Racing Point) y la verdad lo hacía muy bien. El año pasado hizo un muy buen trabajo como número 2, digámoslo así, pero le faltó un poco de velocidad", dijo el colombiano en entrevista

"Este año, ha sido impresionante, yo creo que Checo hizo un muy buen paso y está más cómodo con el carro, haber clasificado (mejor) más carreras ya este año, le está demostrando a la gente que él tiene con qué".

Con su histórica remontada en Silverstone, Pérez sumó el sexto podio del año y superó los cinco que registró en su primer año con Red Bull, además de que se mantiene sublíder en el Campeonato de Pilotos con 147 puntos, por 181 de Max Verstappen.

La escudería austriaca le ha dado luz verde a Pérez para competir con libertad, así que los resultados que obtenga en las próximas fechas serán importantes para superar al neerlandés.

"Ahí va a ser más qué decide el equipo (sobre qué piloto puede ganar el Campeonato), y va a estar en manos del equipo qué pasa, quién quieren que gane.

"La verdad si tiene posibilidades (de pelear por el título), yo creo que las próximas semanas van a definir mucho qué pasa. Lo que haga en las próximas semanas va a abrir o cerrar puertas y le va a mostrar a la gente, como dicen por ahí, de qué está hecho y qué va a pasar", afirmó Montoya, quien es embajador global de Unicorn Hunters.

ALABA MONTOYA TRABAJO DE RED BULL

Red Bull se mantiene firme en los Campeonatos de Pilotos y Constructores gracias a sus estrategias.

Desde que el alemán Sebastian Vettel ganó su último título, en 2013, el equipo de las bebidas energéticas no dominaba con tanta autoridad.

El año pasado, Mercedes fue su rival directo, al que no pudo arrebatarle el título de escuderías pero sí el de pilotos cuando Max Verstappen se coronó en Abu Dhabi.

"Yo creo que una cosa que le pasó a Red Bull fue que en los últimos años tuvieron mucha pelea con Mercedes y ese equipo les ganó. Les tocó encontrar maneras de ganarle en estrategia y en esta parte de lo que se predice que pueda pasar con la estrategia, ahora lo hacen mucho mejor que cualquier otro equipo y ahí se está viendo el resultado", comentó Juan Pablo Montoya, quien logró siete victorias en la máxima categoría.

En 2022, Ferrari tomó el protagonismo en las primeras carreras, no obstante, después de Australia, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz perdieron puntos importantes por la falta de fiabilidad de la unidad de potencia del Cavallino Rampante y por malas decisiones.

Ante las fallas, los austriacos sacaron ventaja con siete triunfos, una de Sergio Pérez y seis de Max Verstappen.

"Ferrari ha regalado más carreras de las que ha ganado Red Bull. En Red Bull han hecho un gran trabajo y ha mostrado, al fin y al cabo que parte de ganar las carreras es tener buena estrategia y no sólo un carro rápido y desde ese punto de vista han hecho un trabajo espectacular", dijo el colombiano.

Sanción a ´Checo´ y sale 13 en carrera sprint de Austria

Salzburgo, Austria

Sergio Pérez clasificó cuarto para la carrera sprint del Gran Premio de Austria, sin embargo, fue relegado hasta el puesto 13 por superar los límites de las pista en la Q2.

Durante la qualy, el mexicano estuvo cerca de ser eliminado en la segunda etapa, pero, con un último intento ascendió hasta la sexta plaza. A los pocos minutos, los comisarios anunciaban que la acción del tapatío estaba bajo revisión por salirse de la curva 8.

"Checo" fue llamado a declarar, y se determinó que se anularían sus vueltas de la Q3, por lo arrancará detrás de la fila de Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

"No me he sentido bien en el auto; hemos tenido problemas esta mañana con el piso y en general creo que todavía no estamos ahí. Espero que mañana podamos recuperarnos para tener una buena posición de salida para la carrera principal y pelear por ella.

"Para ser honesto, no era capaz de entrar en el ritmo. Ahora hay que pensar en el sprint de mañana y una larga carrera por delante, así que tenemos que mantener la cabeza baja y empujar duro para el sprint de mañana para tratar de hacer algunos progresos y obtener una buena posición para la carrera del domingo", comentó Pérez.