Patricia Trejo da un nocaut a detractores

Cuando lo recibí me puse muy emocionada, porque fue mucho lo que trabajé y mucho lo que sufrí porque se me trató de fraude, pero aquí está, no soy un fraude¨ PATRICIA TREJO BOXEADORA PROFESIONAL

Con lágrimas de felicidad en sus ojos, la boxeadora Patricia Trejo toma con sus manos el certificado de Récord Guinness que la acredita como la boxeadora más longeva del mundo.

Con voz entrecortada y un tono lleno de satisfacción, exclama una frase que más que palabras son un golpe de nocaut a sus detractores.

"Esto es para quienes decían que yo era un fraude", aseguró.

Luego de cuatro años de que tuvo su primera pelea en el profesionalismo a los 54 años de edad y tras hacer un procedimiento con el libro de marcas, donde tuvo que acreditar y validar su combate que la inmortalizó como la mujer más longeva en subirse a un cuadrilátero, la pugilista apodada "La Leyenda" por fin recibió su certificado por parte de Guinness.

"Trabajamos para establecer un récord y yo quería tener ese gusto de que me dijeran que lo gané trabajando y arriba del ring, y no pagando los 70 mil pesos para que se certificara de inmediato".

"Me emociona mucho porque detrás de este récord hay mucha humillación e incredulidad de la gente hacia mí; ahora que ya llegó el reconocimiento empiezan a acercarse, aunque a mí me hubiera gustado que hubiese sido desde antes", confesó.

Paty tenía la espinita de realizar una pelea más en el boxeo profesional, sin embargo, las comisiones le dicen que no por su edad, pues está próxima a cumplir los 58 años.

"Me decían que era mucho el riesgo, pero yo lo corría con gusto, sé que tengo mis límites y que en algún momento tengo que retirarme; ahorita estoy en una etapa de prepararme para enseñar", concluyó.