Paola Longoria feliz por conseguir su sexto título Mundial

La mexicana Paola Longoria se dijo feliz por haber logrado su sexto título de singles a nivel Mundial, el cual no descartó que pueda ser el último ante el inicio de su carrera en la política.

"Muy contenta de lograr mi sexto título Mundial en singles, la verdad que para mi tienen un significado muy especial los Mundiales, es la consolidación de un ciclo importante para nosotros que no tenemos los Juegos Olímpicos", expresó Paola, quien ganó este jueves en San Antonio, Texas, el Campeonato Mundial de Raquetbol.

Longoria, de 35 años de edad, aún seguirá participando en el Mundial en la modalidad de Equipos y el domingo inicia una nueva etapa como diputada federal en la próxima legislatura.

"Estoy en una nueva etapa, pero bueno todavía no decido si será el último o no, creo que eso lo voy ir marcando conforme vaya también mi agenda legislativa en este aspecto de la política y que por cierto ya me toca empezar en esta nueva legislatura, el domingo es nuestra primera sesión solemne, así que contenta de cerrar un gran Mundial y empezar una nueva etapa", expresó.

"No voy a dejar de jugar (el tour profesional) porque la gente me pregunta; hay torneos de la Liga que son los viernes y mis sesiones en el Congreso serían martes y jueves, así que hay tiempo para todo, sólo hay que organizarnos y pues a darle en ambas cosas que son mi pasión a salir adelante por México".

Dijo que jugar un Mundial es un reto mayor que hacerlo en el tour profesional ya que vienen deportistas de más países.

"Fue un torneo importante para mí, la consolidación de muchos años en esta gran disciplina, la verdad contenta y agradecida con Dios que me da la oportunidad de seguir jugando al máximo nivel, le llevo más de 10 años justamente a la jugadora con la que jugué hoy (la Final), tenía esa revancha pendiente del 2018 con Gaby (Martínez de Guatemala)", añadió.