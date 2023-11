Expresa Hermoso molestia por suspensión

CIUDAD DE MÉXICO.-El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza mostró su enojo y dolor por la decisión de un juez para impedir corridas de toros en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, decisión que impacta en suspender la despedida de los ruedos del rejoneador navarro prevista para mañana.

"Muy dolido, contrariado. Las cosas no se hacen así, lo hicieron a lo cochino. Han aprovechado para tocar un punto que más le duele a la fiesta, una plaza que con más fuerza está dando toros en estas últimas temporadas.

"Una plaza que se llenaría, que sería una fecha social muy importante, entonces han esperado al último momento, porque mandar una notificación dos o tres días antes del evento me parece que no son las formas. Nadie entendemos que a partir de una denuncia de unos cuantos, que no son comparables con los miles que acudirían a la plaza a mi despedida, llegue un juez y cierre la plaza, pare un evento de esa magnitud, sin dar tiempo, ni de hacer uso de recursos.

"Yo la verdad no lo entiendo y espero que esto se arregle pronto porque no me voy a ir de la fiesta sin haberme despedido de Guadalajara, de su gente. Esto es una cacicada", aseveró el hombre que ha sido parteaguas del toreo a caballo.

Ayer en Guadalajara, el juez de distrito Luis Alberto Márquez Pedroza concedió un amparo en contra de las corridas de toros en la plaza tapatía.

Hermoso de Mendoza confió en que esto pueda revertirse lo más pronto posible.

"No sólo por mí, por toda la fiesta, por la cultura nacional, por la libertad y los derechos de la gente que viven como suyo un espectáculo lícito".

Pablo actuaría mañana en Guadalajara alternando con su hijo Guillermo y el rejoneador mexicano Fauro Aloi, con toros de Bernaldo de Quirós.