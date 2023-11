Parece que hemos gobernado 10 años.- AMLO

Oaxaca, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por el ritmo de su trabajo parece que ha gobernado por diez años.

"Y vamos a seguir avanzando en el tiempo que me queda, 10 meses, este 1 de diciembre voy a cumplir cinco años y es como si lleváramos 10, porque no trabajamos 8 horas y de lunes a viernes, trabajamos 7 por 24, y por eso hemos estado en tiempo, y vamos a continuar", dijo el Presidente, quien afirmó que es partidario del sufragio efectivo y la no reelección, por aquellos que le pidieron más tiempo en el mandato.

El Mandatario se reunió este sábado con Ediles de la región de Tuxtepec para evaluar los caminos artesanales que se construyen en la zona.

Decenas de personas se reunieron en el Parque Juárez para ver al tabasqueño, quien encabezó la reunión en el Ayuntamiento, donde despacha el Alcalde Irineo Molina.

"Que salga, que salga", le pidieron. "Ándale viejito que tengo que ir por el pan", bromeó un poblador.

El Presidente se asomó al balcón del inmueble para saludar a la multitud.

"No se preocupen, ya está autorizado el presupuesto para el año próximo", anunció el tabasqueño. "Está garantizado el recurso, todos los programas del Bienestar", añadió, como en campaña.

"Ya para enero la pensión de los adultos mayores van a pasar de 4 mil 800 a 6 mil pesos y va a aumentar el número de becas", soltó entre aplausos y gritos de júbilo.

"Ve por otros seis años", le gritaron. "Va a continuar (la 4T) estoy seguro. Soy maderista".

También aconsejó a los pobladores no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero.

"La felicidad no tiene que ver con el dinero, con lo material", abundó con el apoyo de un micrófono.

Prometió que va a concluir un hospital que se construye en Tuxtepec y que regresará para inaugurarlo.

"Ya no hay avión presidencial, decidimos mejor hacer hospitales, por la venta del avión uno de esos hospitales se construye aquí", les dijo. "Amor con amor se paga", soltó.

El Presidente agradeció el apoyo de la gente, que no paró de lanzar vivas.

"Les comparto esta fotografía junto a nuestro Presidente de la República, poniéndonos al día sobre los avances de dos grandes e importantes proyectos, el nuevo Hospital General de #Tuxtepec, así como el avance del programa de pavimentación de caminos", posteó Molina.

López Obrador llegó en un helicóptero a la Unidad Deportiva de Tuxtepec, donde fue recibido por otro sector de la población de este Municipio.