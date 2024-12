"Canelo" Álvarez, cerca de pelear con Terence Crawford

Por: El Universal

Diciembre 05, 2024 - 04:10 p.m.

El campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez podría pelear contra el estadounidense Terence Crawford, todo gracias a la insistencia del jeque Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien estaría dispuesto a realizar una oferta multimillonaria al tapatío para que se lleve a cabo el combate.

"No conozco a nadie ahora del equipo 'Canelo', y no tengo ninguna conexión, pero si me escucha, estamos listos para discutir (una pelea con Crawford)", declaró el Al-Sheikh.

"Estamos listos para hablar con 'Canelo' Álvarez, pero debe ser directamente. No queremos intermediarios que compliquen las negociaciones", agregó.

Crawford, a pesar de estar invicto con 41 victorias, ser campeón indiscutido en superligero y el peso welter, no es una de las prioridades del 'Canelo', quien se dice que accedería a pelear contra él si le garantizan una bolsa de, al menos, 150 millones de dólares, algo que solamente podría llevarse a cabo en la Riyadh Season.

Este miércoles, en redes sociales, se empezó a manejar la versión de que existe una negociación en curso para llevar a cabo la pelea.