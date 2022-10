Latifi y Albon reparten helados en el AHR

Tras recorrer a pie el circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, los pilotos de Williams regresaron al paddock para elaborar helados de chocolate y vainilla, con un ingrediente poco conocido y usado en este postre, nitrógeno líquido.

"Al principio les daba mucho miedo porque como que nadie conoce el nitrógeno líquido, no es un elemento con el que estamos acostumbrados a trabajar, es muy raro y muy extraño de encontrar, uno de ellos tenía miedo, otro pensaba que era agua y no me creía que no era agua porque se parece, como que tenían un poco de sorpresa", dijo Omar Sapien, el encargado de enseñarles a Latifi y Albon cómo hacer los helados.

Una vez que pasó la incertidumbre de hacer helados con nitrógeno líquido, los pilotos echaron manos a la obra y prepararon dos de siete bolas decorándolos con galletas de vainilla y chocolate.

Según Omar Sapien, de 35 años, al final quien mejor preparó su helado fue el canadiense Nicholas Latifi.

"Nos avisaron de último momento que tal vez Williams venía hacer una actividad y sí fue muy divertido. Fue una gran oportunidad de que más gente vea nuestro helados", dijo el encargado de Icecream Nation, que tiene sucursales en en Condesa, frente al Parque México, Roma, Pedregal, Coyoacán, Lomas de Chapultepec y la próxima semana abren una dentro de Plaza Satélite.

"El convivir con un piloto de Fórmula 1 y hacer algo divertido no es algo que pase todos los días".