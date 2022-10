Busca Lady Frost su consagración

A mí no me importa si la gente me ama o me odia, pero sí sé que al final de la lucha me respetarán y eso para mí vale oro¨. LADY FROST / RUDA

Es reconocida como una de las mejores luchadoras del mundo, pero para Lady Frost su consagración sería ganar el Grand Prix en la arena México.

Aunque el portal especializado en lucha Pro Wrestling Illustrated la nombró en 2021 como la luchadora 52 en su lista de las 150 mejores gladiadoras a nivel mundial, la estadounidense sabe que el torneo organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre es una presea que dará lustre a su carrera.

“Sería algo muy grande para mi carrera ganar el Grand Prix; me siento muy agradecida porque me hayan tomado en cuenta para disputarle”.

“Me gusta considerarme una competidora fuerte a donde quiera que vaya, pero definitivamente el Grand Prix será un gran desafío, y aunque sí hay más presión me siento muy a gusto con mi estilo”, explicó la gladiadora originaria de Pittsburgh.