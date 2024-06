De la adversidad al Olimpo: Martha Verdín en Juegos Paralímpicos

GUADALAJARA, Jalisco.- Gracias a la práctica del deporte, la vida de Martha Alicia Verdín Cedeño tomó rumbo, pues aprendió a luchar contra las adversidades y ahora está a las puertas de cumplir un sueño: participar en unos Juegos Paralímpicos, lo que ocurrirá en unos meses, al ser parte del seleccionado nacional para París 2024 en el para tenis de mesa.

Originaria de Ameca, Jalisco, la vida de Verdín -ahora de 53 años- dio un giro cuando a los 27 años sufrió un accidente automovilístico.

"A los 27 años tuve un accidente automovilístico a causa de la velocidad. Debido a ello es que me dejó en silla de ruedas, porque tuve fractura de columna y eso hizo que tuviera aplastamiento de médula espinal y, en consecuencia, se perdió la movilidad. Tengo lesión medular al nivel T11, T12. Prácticamente de la cintura hacia abajo no tengo ni movilidad ni sensibilidad", contó Verdín a Grupo REFORMA.

"Después de ese accidente mi vida cambió. Si no hubiera ocurrido yo pienso que ahorita seguiría trabajando. Yo estudié la licenciatura en turismo y estaba trabajando en una parte de la hotelería, en tiempos compartidos. Entonces, trabajaba ahí y, de seguro, si no hubiese tenido el accidente, seguiría trabajando en el mismo ramo porque me encanta".

Verdín conoció el paratenis de mesa gracias a que la persona encargada de su rehabilitación tras el accidente era también entrenador de esa disciplina, y así comenzó a practicarlo, con la finalidad de fortalecer la parte superior de su cuerpo, sin imaginarse que sería el impulso que necesitaba para seguir adelante.

"El deporte me ayudó y me abrió muchas oportunidades: el poder sentirme útil, el sentir que puedo hacer muchas cosas, el deporte me ayudó a tener esa seguridad para decir: ´yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, claro, positivamente´. Puedo lograr todas las metas que yo me proponga, no importa que esté en una silla de ruedas, no importa que no pueda caminar, no importa que se me presenten todos los obstáculos que se presentan normalmente en el día a día, pero el deporte da mucha seguridad y fuerza", compartió.

Durante más de 20 años, Verdín ha participado en diversos eventos de para tenis de mesa a nivel nacional, panamericano o mundial.

-¿Cómo tomó su clasificación a París?

Yo no sabía que había calificado porque normalmente en el tenis de mesa, los Juegos Parapanamericanos es el que da el pase a Juegos Paralímpicos, pero únicamente el que gana el primer lugar. Entonces yo gané tercer lugar, solo que en esta ocasión juntaron categorías, juntaron la categoría 4 y 5, yo soy 4, entonces me juntaron con una categoría superior.

El primer lugar lo ganó una categoría 5, el segundo lugar lo ganó otra categoría 5 y el tercer lugar lo gané yo, que soy categoría 4, por lo tanto yo quedaba como primer lugar de toda mi categoría. Eso es lo que me dio el pase para Juegos Paralímpicos, aunque no haya ganado el primero. Pero yo no sabía esa regla y pasaron días después de que premiaron mi tercer lugar y luego tuvimos una reunión.

´Aparte de Claudia (Pérez Villalba) tenemos otra persona que calificó (a París 2024)´, dijo el entrenador (Milton García)´, y todos en expectativa: ´pues quién si nadie ganó el primer lugar´, y ya de pronto dice: ´¡Martha!´. Y yo me quedé impactada, dije: ´me está bromeando, me está jugando, ¿pues cómo? si yo gané el tercer lugar´. Me dicen: ´no te habíamos querido decir hasta no investigar bien el reglamento y sí, efectivamente, podías calificar de esa manera. Ya se investigó, se leyó ya bien todo el reglamento y resulta que sí calificaste´. Nombre, mi corazón estaba acelerado, sentía que me dieron ganas de llorar y fue muy emocionante.

-¿Qué le deja la clasificación y qué espera de París 2024?

Me deja que, a pesar de las cosas, los problemas que se nos presenten siempre debemos seguir con el objetivo que nos propusimos, siempre. Yo sé que todos pasamos por diferentes problemas y situaciones complicadas, pero no por eso dejar nuestros sueños, porque mira, yo gracias a Dios lo logré a pesar de todo. Entonces se puede, se puede hacer las dos cosas.

Espero poder representar ahora sí de la mejor manera a mi país, que es México, y que quiero tanto. Voy a seguir entrenando ahorita, continuaré corrigiendo y puliré algunas cosas para poder tener un buen desempeño ya en París.

