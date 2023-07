Misión: bicampeonato

CIUDAD DE MÉXICO

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 inician hoy y México tiene la misión de revalidar su dominio en la justa regional.

La delegación mexicana está integrada por 644 deportistas que competirán en más de 53 disciplinas hasta al 8 de julio. Dos días antes de la inauguración de hoy comenzó la actividad en tenis de mesa, voleibol de playa y boxeo. Liderados por los abanderados mexicanos, la medallista mundial, Alexa Moreno y el halterista Jorge Cárdenas, el equipo tricolor buscará igualar o mejorar el medallero que logró en Barranquilla 2018, donde sumó 341 medallas: 132 de oro, 118 platas y 91 bronces.

La titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá pronosticó que México conseguirá el bicampeonato centroamericano, mientras que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, se reservó su predicción.

"Vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas; nos tumbaron muchas pruebas donde teníamos garantizados oros, es parte del proceso.

Esperemos que los resultados lleguen. La predicción nuestra es que vamos a tener buenos números y vamos a esperar que se logren... sí tengo un pronóstico, pero no lo voy a decir, porque luego tiene consecuencia; para qué quieren que cantemos al gallo ganador. Si ganan, cuando estemos de regreso festejamos, y si no, no me echen la culpa", dijo Guevara.

La medallista mundial, Alexa Moreno y el halterista Jorge Cárdenas lideran la delegación.

El cambio generacional y los retiros motivan la ausencia de deportistas mexicanos emblemáticos, como la triple medallista olímpica y mundial, María del Rosario Espinoza; la doble medallista olímpica, Paola Espinosa y el medallista del orbe, Rommel Pacheco.

También serán los últimos Centroamericanos para la mejor ondina mexicana de la historia, Nuria Diosdado.

San Salvador 2023 repartirá mil 499 medallas: 465 oros, 465 platas y 569 bronces; además, 17 deportes otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la justa centroamericana marcará el camino del ciclo olímpico hacia París 2024, el más corto de la historia.

JCC en cifras

San Salvador 2023 considera...

54 Escenarios deportivos

37 Deportes

53 Disciplinas

465 Eventos que otorgan medallas

¿Dónde verlos?

Claro Sports, señal disponible en Latinoamérica.

Centro Caribe Sports Channel

Panam Sports Channel

Las Mascotas

Volco y Maqui dan color a San Salvador 2023. Maqui es la personificación de un Maquilishuat, árbol nacional de El Salvador, y Volco está inspirado en un volcán.