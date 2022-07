Iridia Salazar acusa que taekwondistas no tienen dinero para ir a competir a Mundial de Bulgaria

En sus redes sociales, la exdeportista escribió: "como medallista olímpica de taekwondo me siento indignada por la situación de nuestros atletas que se ganaron su lugar para representar a México en el próximo campeonato mundial en Bulgaria. Deben de juntar de manera urgente 90 mil pesos para pagar sus gastos".

En el video, Salazar se solidarizó con los taekwondistas que ganaron su lugar en los selectivos nacionales –de las categorías cadetes y juveniles–, cuya participación es incierta por la falta de recursos.

"Debemos estar unidos con padres de familias, entrenadores, alumnos, gobierno para rescatar al taekwondo mexicano e impulsar la carrera deportiva de estos jóvenes para que ninguno de nuestros atletas se quede. Trabajemos y busquemos rápidamente una solución", señaló.

Deben de juntar de manera urgente 90 mil pesos para pagar sus gastos.

El Campeonato Mundial de Cadetes tendrá lugar del 28 al 31 de julio, en tanto que el de los Juveniles se realizará del 2 al 7 de agosto; ambos serán en Sofía, Bulgaria. México llevará a 20 participantes –10 hombres y 10 mujeres– por cada categoría.

"No me quiero imaginar la angustia por la que están pasando los padres de familia tratando de buscar desesperadamente el dinero necesario para que su hijo o su hija pueda acudir a este campeonato y representar a México dignamente. Como medallista olímpica me siento indignada y preocupada, pero al mismo tiempo comprometida para buscar la mejor solución ahora que ninguno de nuestros atletas falte a esta cita mundial", dijo la medallista.

Entre los 20 competidores de la categoría cadetes se encuentran dos alumnos (Camila Guzmán y Daniel Guerrero) de la escuela que Iridia Salazar y su esposo Gessler Viera dirigen en el estado de Querétaro.

La falta de dinero ha obligado a algunos deportistas a solicitar el recurso a los gobiernos de sus estados para poder viajar a Bulgaria. Un ejemplo es el del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, quien dio a conocer que ayudará a la taekwondista Jareni Nava, quien recibirá más de 60 mil pesos para su boleto de avión y gastos del viaje.

La Federación Mexicana de Taekwondo y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) son los organismos responsables de otorgar los recursos económicos para que los seleccionados nacionales viajen a las competencias para representar a México.

En el absurdo, la Conade despachó un boletín en mayo pasado donde anunció que la selección de cadetes viajó para participar en el Abierto Internacional de Taekwondo Austria 2022, torneo de preparación para el Mundial para el cual hasta ahora no han recibido los recursos.

"El certamen europeo forma parte de la preparación del equipo rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Sofía, Bulgaria, por lo que los nacionales buscarán ubicarse entre los primeros 10 competidores de cada categoría en la justa", dio a conocer la Conade el 24 de mayo último.

La falta de dinero ha sido una constante durante la presente administración que encabeza Ana Guevara, quien apenas este lunes 11 de julio anunció que México (la ciudad de Guadalajara) será la sede del Campeonato Mundial de Taekwondo de mayores, que se realizará en noviembre próximo.

Los eventos deportivos de esta envergadura han servido históricamente para que las federaciones, los estados, los distintos servidores públicos de la Conade y las empresas que los operan lucren inflando los precios y comprobando gastos de servicios que generalmente no fueron prestados.