Desfilan estrellas del GDL Open AKRON

La tarde de este sábado se realizó la Alfombra Roja del primer 1000 de la WTA que se realiza en Latinoamérica y cuyo main draw será conformado mañana al terminar la segunda ronda de calificación.

La mexicana Fernanda Contreras, quien recibió wild card para el primer 1000 de su carrera, se mostró feliz con la oportunidad.

"Estoy feliz por estar en Guadalajara porque este es el torneo más importante de Latinoamérica, tengo muchas emociones por poder participar... ¡Estoy en las nubes! En realidad no tengo expectativas, a mí me gusta entrar a los torneos con la mente clara y si eso me lleva lejos, pues buenísimo. El jugar aquí en México con mi gente no se compara con nada", dijo Contreras, quien disputó este año tanto Roland Garros como Wimbledon y el US Open.

La checa Karolina Pliskova, quien disputó en noviembre pasado el AKRON WTA Finals en la Ciudad, manifestó que su prioridad es disfrutar la competencia.

"Última etapa del año, espero hacer un buen papel, tengo buenos recuerdos del año pasado, es un buen nivel, me gusta la Ciudad y espero disfrutar los juegos. No tengo una estrategia en particular, quiero disfrutar, tener la confianza es importante porque son jugadoras rápidas. Debo tener fortaleza mental, es lo que más me funciona, mantener la calma, el año pasado lo disfrute, es un gran torneo para ganar más puntos", expresó.

En tanto, Petra Kvitova, campeona de Wimbledon en 2011 y 2014, expresó su emoción por jugar en Guadalajara.

"Es mi primera vez, tengo mucha curiosidad por todo lo que me han dicho, estoy conociendo las condiciones de la cancha, tengo que adaptarme a lo que se me presente en cada juego", indicó la checa.

Otra tenista que recibió una invitación de parte del Comité Organizador fue la canadiense Eugenie Bouchard.

"En Guadalajara hay una buena afición del tenis. Para mí es un honor ser inspiración para las nuevas generaciones, hace que recuerde cuando era joven, y así como ahora me piden fotos, trato de corresponder, me gusta que los niños sean positivos porque no hay magia ni caminos cortos", detalló "Genie".