Gana la maternidad espacio en el deporte

Si bien hay deportes que han hecho cambios en favor de la maternidad, aún quedan millas por avanzar.

En deportes donde el ranking es clave, como en el tenis, se han preocupado por hacer actualizaciones en sus reglamentos para desarrollar un escalafón especial para que las jugadoras puedan conservar su lugar a nivel mundial durante tres años, después de dar a luz. En el tenis funciona desde la temporada 2019.

Estas medidas se tomaron después de que la estrella estadounidense Serena Williams sobrevivió a un parto lleno de complicaciones médicas.

La ganadora de 23 títulos Grand Slam regresó a la gira profesional ocho meses después del nacimiento de su hija, en 2017, y su ranking mundial había caído del número uno al 451 del orbe.

Serena Williams dio a luz, en 2017, a su hija Alexis Olympia Ohanian.

En el caso del futbol, la FIFA implementó desde 2020 nuevas medidas que apoyan a las jugadoras que son madres como una licencia por maternidad de al menos 14 semanas, obligatoria para todos los equipos; así como mínimo dos tercios del salario contratado de la jugadora. A su regreso al trabajo, los clubes deben reintegrarlas y brindarles el apoyo médico y físico adecuados.

Ninguna futbolista debería sufrir una desventaja como consecuencia de quedar embarazada, asegurando así una mayor protección laboral para las mujeres en ese deporte.

En México, la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza contó en entrevista sobre los desafíos de cuidar a su hija en espacios deportivos que no favorecen la lactancia, la falta de un ranking protegido para quienes eligen ser madres en el taekwondo, por lo que el retiro ha sido opción para muchas atletas.

La ex taekwondoín dio a luz a finales del año pasado, y ahora, como entrenadora de la Selección Mexicana de Parataekwondo, ha notado la falta de espacios deportivos para poder cuidar a su hija.

La triple medallista olímpica y mundial es la deportista mexicana con más logros internacionales.

AJUSTAN EMPRESAS PATROCINIOS

Mientras algunas marcas han sido denunciadas por penalizar a las atletas que patrocinan por no dar resultados durante el embarazo, otras empresas hacen cambios a favor de las mujeres que quieren ser madres. En 2019, Nike fue denunciada por varias atletas ante la falta de protección por maternidad. La corredora olímpica Alysia Montaño contó a The New York Times sobre la afectación en los contratos de patrocinio. La medallista olímpica Allyson Felix compartió que, después de someterse a una cesárea de emergencia a las 32 semanas de embarazo, debido a una preeclampsia grave y potencialmente mortal, Nike insistió en recortar su salario en un 70 por ciento durante las negociaciones de renovación del contrato.

"Mi experiencia, junto con muchas otras, obligó a Nike a apoyar la maternidad de los atletas", tuiteó Allyson.

"Ser madre y pensar en el mundo en el que crecerá mi hija realmente me motivó y me animó a encontrar mi voz y hablar sobre las experiencias por las que he pasado". Después de 6 años con Nike, la multimedallista Simone Biles dejó la marca en 2021 para integrarse a la marca Athleta cuyo objetivo, según su decálogo, es crear una comunidad entre mujeres y niñas activas, sanas y seguras de sí mismas, que se motiven a fin de que desarrollen su ilimitado potencial.