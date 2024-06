Piden pilotos de Fórmula 1 cambios de neumáticos en bandera roja

Modificar el reglamento de carrera para que los pilotos puedan hacer cambio de neumáticos en una bandera roja, especialmente en Mónaco, es necesario en beneficio de los competidores y para una mejor competencia, sugieren Max Verstappen y Fernando Alonso.

PETICIÓN

La petición de dos de los pilotos estelares de la F1 obedece a lo ocurrido en el GP de Mónaco cuando apareció una bandera roja tras un accidente en la primera vuelta protagonizado por Sergio Pérez (Red Bull) y Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg (Haas) y durante la cual el resto de los competidores pudieron cambiar gomas, situación que anuló su necesidad de paradas en boxes obligatorias más adelante en la carrera.

La medida apegada al reglamento no sólo perjudicó a los pilotos que optaron por salir con neumáticos duros, obligándolos a completar toda la distancia de carrera con los medios, también eliminó cualquier peligro que pudiera surgir de la ejecución de las paradas en boxes y de sus estrategias.

"Después de la bandera roja, nuestra estrategia se arruinó, ya que tuvimos que poner el (neumático) medio hasta el final, ya que todo el mundo tuvo una parada gratis y eso significó que teníamos que ahorrar mucho", dijo Verstappen, quien terminó sexto, de acuerdo con el portal lat.motorsport.com "Intenté seguir a George (Russell) y estábamos muy fuera de ritmo intentando gestionar los neumáticos", añadió.

Alonso confió en que esta vez sean escuchadas las voces de los pilotos porque ya han externado muchas inquietudes y peticiones de cambios en beneficio de todos en la F1 sin que haya una respuesta favorable.

"El único punto de interés en una carrera en Mónaco son las paradas en boxes, si las eliminas esa moción de una parada ahí entonces se convierte en nada. Quizá reabre las conversaciones de que cuando hay bandera roja no puedes cambiar neumáticos o estás obligado a tener el mismo neumático o algo, porque si no, hay ciertas ocasiones que la carrera se ve comprometida", dijo Alonso por separado.

"Hay muchas cosas que no han cambiado, probablemente porque"Hay muchas cosas que no han cambiado, probablemente porque no escuchan a los pilotos", dijo el español.