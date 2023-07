¡Festejo infernal! Ya son 50 años de diabluras de "El Satánico"

Guadalajara, Jalisco.- La Coliseo está de fiesta para uno de sus "hijos" pródigos.

Han pasado 50 años desde el debut de Daniel López, mejor conocido como "El Satánico", quien a sus 73 años de edad, luce una condición física envidiable, con la que celebró, en activo, medio siglo como luchador.

Se escucha como el niño que disfrutaba con las películas del Santo, pero más con las James Bond, interpretado por Sean Connery, del cual se inspiraría su nombre de batalla por la primera película "El Satánico Dr. No", estrenada en 1962.

"El nombre del personaje surge por la primera película de James Bond, El Satánico Dr. No, esa película estuvo 36 semanas en el Cine Reforma y yo la vi como 50 veces, me gustaba mucho la tecnología que manejaban ahí, y Sean Connery siempre fue mi ídolo. De ahí se me ocurrió el nombre, y debuté a escondidas de mi maestro Cuauhtémoc "Diablo" Velasco, y azuzado por el "Monarca", cuñado de Aníbal, me dijo: ´Ñel (Daniel) vente, si te esperas al "Diablo" él nunca te va a debutar´, y que me aviento, me prestó su equipo, me prestó sus botas del 9 y yo calzaba del 7, así que parecía el payaso Canelita, le tuve que meter papel periódico a las botas para que ajustara más. Debuté el 17 de junio de 1973 en Ciudad Guzmán", relató El Satánico a CANCHA con nostalgia.

El pasado 27 de junio, la Arena Coliseo de Guadalajara celebró una función en homenaje al Satánico con las figuras de NJPW como Tiger Mask, Rocky Romero y el Desperado, además de Fuerza Guerrera y Blue Panther.

También figuraron los Ingobernables de Japón: Titán, Naito y Bushi junto con los ex Infernales, Último Guerrero, Averno y Rey Bucanero.

Además de Zeuxis, Stephanie Vaquer, La Catalina, Jarochita, Lluvia y Maligna.

- ¿Qué recuerdas de tu debut?

Ray Plata, quien era el matchmaker de la Arena Coliseo era muy astuto y sabía su negocio. El "Diablo" Velasco decía: ´ya tengo estos muchachos´, y Ray nos veía y decía: ´dile que el sábado está programado´, y te ponía con los veteranos de antaño, los que iban de salida, eran los sinodales que no te daban ni la toma de referí que es el inicio de la lucha, te pendejeaban, te amedrentaban, y como novato tenías dos opciones: sacabas la casta con rebeldía y les mostrabas que eras entrón o, te paniqueabas y te quedabas en el camino.

Ese tipo de luchadores eran gorditos y chaparritos, no eran musculosos como ahora, pero con un colmillo tremendo, te provocaban y te humillaban. Yo debuto joven y me pusieron un rival de más de 40 años con unos 15 años de luchador, era Saeta Negra, y aparte era lanchero de Manzanillo, estaba todo correoso, y terminamos mal, la lucha se acabó en dos caídas porque me descalificaron, me le fui a los golpes porque me quiso humillar. A nosotros el "Diablo" Velasco siempre nos dijo: ´nunca se dejen humillar, ni que la gente se ría de ustedes´.

En aquella lucha, hacemos la toma de referí, él me baja y me pongo en posición de olímpica en cuatro, y él se me monta y me nalguea como tambor, la gente se echó a reír, me acordé lo que dijo mi maestro y me le fui a los golpes. Fue mi debut y despedida, me corrió el promotor, que no me quería ver más.

Eso fue la pauta para un luchador con carácter porque yo carecía de todo. Mi madre fue para mis hermanos y yo un padre y madre a la vez, y de tanto que careces, quieres algo más para ayudar a los tuyos.

El Satánico comenzó su carrera como enmascarado con un equipo en color morado, pero un año y medio después de haber debutado fue despojado de su incógnita al caer ante El Vengador. Lo que parecía ser el final, fue el principio de un luchador espectacular en el bando rudo y creador de Los Infernales.

"Cuando pierdes la máscara sientes que te quitan algo de tu piel, porque te encariñas con el personaje, la máscara, el misterio que provocas, y todo ese te deja nostalgia. Pero la lucha es tan maravillosa, que, a veces al perder la máscara o te hundes o te levantas más. Sentí tristeza porque pensé que mi carrera se acababa, y mi sorpresa fue que El Satánico despuntó. Ray Plata me dijo: ´tu rostro transmite mucho´, y sí, hasta la fecha aquí estamos.

"Yo creo que me favoreció porque este rostro tan guapo no podía estar oculto, con ojo tapatío (risas). Al año y cuatro meses del debut, me dice Ray Plata: ´muchacho, te tengo una sorpresa, vas a México. Nunca he mandado a un elemento con tan poco tiempo de haber debutado, pero tienes algo y lo vas a descubrir. Te voy a recomendar algo: procura gustar y quedarte, porque si te regresas yo no te voy a recibir, porque si te regresas será por malo, y aquí ya tengo bastantes´", rememoró.

- ¿Cuál ha sido el secreto de su longevidad?

La disciplina, sobre todo. El "Diablo" Velasco me dijo: ´si tú te conformas porque ya estás en las semifinales y estelares y no entrenas, no vas a pasar de perico perro. Es más fácil que te vayas para abajo a que te vayas para arriba. Para estar en los primeros lugares siempre debes estar en el gimnasio y tener mucha disciplina´. Hasta la fecha lo sigo haciendo, me ha funcionado, me costaleo con los elementos nuevos que no han debutado, y la mejor forma es con el ejemplo, y no es por presumir sino por probarme a mí que todavía puedo.

- Son 50 años como luchador profesional, ¿por cuánto tiempo más seguirá El Satánico?

Tengo 25 años retirándome, y hay compañeros que ya fallecieron, y otros me dicen que ya tengo mucho tiempo diciendo que me voy a retirar, y les digo: ´eso me ha dado buena suerte´. No, todo lo que sube tiende a bajar, yo lo pensé, a lo mejor es este año para que si la gente me pide, pues será otro año más. Yo me había retirado durante tres años, porque en México si no le caes bien al programador te lastima, y me empezaron a bajar, y les dije que si ya no servía que me lo dijeran. El jefe (Francisco) Alonso me propuso que viniera a Guadalajara a preparar la escuela de aquí, y estando activo en el gimnasio de que estaba aquí, me empezaron a hablar los promotores, me puse mis moños pidiendo equis cantidad, y me dijeron que estaba perfecto, y ahí empezó el regreso del Satánico desde hace 12 años.

- ¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como quieran, pero que me recuerden. Yo creo que la carrera la haces tú, al nombre y al personaje le di vida, así que la gente que me recuerde como mejor le plazca, pero que me recuerde, y si no, es señal de que pase desapercibido, es como en el ring, si una acción de El Satánico merece un aplauso es bienvenido, si merece un abucheo es doblemente bienvenido porque es el aplauso del rudo, y si hay silencio quiere decir que mi desempeño es malo porque significa que ya no doy para llamar la atención.

´NO VAS A VOLVER A LUCHAR´

A principios de los años 80, ´El Satánico´ sufrió una severa lesión en la columna vertebral que lo puso al borde del retiro.

"Me tiré un sentón, se quitó el rival, y el tablado estaba más alto uno que otro, y al caer de espaldas sentí que me partió algo, pero por el calor y la adrenalina seguí, terminó la lucha y retuve el campeonato. Pero cuando entré al vestidor sentí algo al quitarme la ropa y casi no podía moverme. El doctor que me atendió me dijo: ´Creo que no vas a volver a luchar´. Se me vino el mundo encima".

"El doctor me dio una rehabilitación, me puso inyecciones, pero no podía luchar, y me dijo que así estuviera 10 meses, pero como al mes y medio yo empecé a moverme solo, agarré una faja de cargador y me fui al gimnasio a entrenar, yo sólo me di de alta y empecé a luchar", relató.

Les enseña ´El Satánico´ a defenderse

Como alumno destacado del legendario Cuauhtémoc "Diablo" Velasco (Q.E.P.D.), "El Satánico" es un representante de la vieja escuela de lucha libre: recia, a ras de lona, con llaveo y contrallaveo. Daniel López aclara no estar en contra de los nuevos luchadores, pero considera que se exceden en practicar la lucha aérea.

"(Mi época) era otro tipo de vida, de lucha, era lo clásico de llaveo contra llaveo, y lo más bonito de todo esto es que uno buscaba su sitio, uno mismo, por eso yo les digo a mis alumnos que quien no ha probado el preliminarismo no puede probar el estrellato, ahora con un poco de publicidad o con una recomendación a veces debutan en semifinales o estelares porque les ven físico, y no es el físico son los recursos, la escuela, la técnica.

"Yo no estoy en contra de la lucha actual sino en contra de tanto lance, y bajas a estos chamaquitos a ras de lona y no te saben responder, pero bueno. Yo no azuzo a mis alumnos a que vuelen, les enseño lucha a ras de lona, llaveo contra llaveo, y ellos me tienen que mostrar de qué están hechos", comentó el gladiador.

Entre los pupilos de El Satánico figuran Místico, La Sombra, Volador Jr., Último Guerrero, Euforia, Mephisto, Dark Silueta, Zeuxis hasta elementos de la Coliseo tapatía como Valkyria y Persa.