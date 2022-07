´Receta´ arriba y abajo del ring

En la medicina y el kickboxing se ve el amor a la profesión, el respeto a los maestros, a los compañeros, la lealtad y el compromiso, además las ganas de ir aprendiendo, son características que tienen de parecidas estas dos disciplinas". David Martínez, campeón Nacional Kickboxing K1

Dar recetas tiene doble sentido para David Martínez, pues en el Kickboxing les receta a sus rivales unas buenas palizas y en su faceta de Doctor, receta medicinas a sus pacientes.

Aunque en tono de broma el seis veces Campeón Nacional de Kickboxing K1 dice que se dedicó a la medicina para atender a sus rivales después de los combates, lo cierto es que su disciplina deportiva si lo encaminó a la profesional.

"Pareciera que la medicina y el kickboxing serían como cosas que están encontradas, porque dicen ´cómo puedes curar a alguien que estás pegando´, pero una cosa me llevó a la otra porque cuando estaba más pequeño y veía los combates no falta un accidente, y pues no había una persona capacitada cerca y el atleta tiene que esperar para que lo atiendan y lo lleven al hospital", explicó.

El galeno compartió que lo más complicado de compaginar su deporte y sus estudios fue la etapa en que le tocó ser internista, pues tuvo qué multiplicarse para poder cumplir su labor médica con sus entrenamientos.

"Durante el internado de medicina me tenía qué quedar a dormir en el hospital, hacer mis guardias, es un año muy pesado y tenía que acomodar mis horarios y sacrificar cosas, aunque siempre hay tiempo para lo más importante que para mí era terminar la carrera y seguir con mi vida deportiva", agregó.

David participará en los World Games 2022 en Alabama los próximos 13 y 14 de julio, con la encomienda de ganar medalla, pues se siente bien preparado física y mentalmente.

El galeno acumula seis años como campeón nacional en Kickboxing K1.