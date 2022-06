Es el Santo un papá inolvidable

Lejos del cuadrilátero, El Hijo del Santo guarda los mejores recuerdos con su padre, El Santo.

El heredero del Enmascarado de Plata contó lo que significaba estar con su progenitor sin la enigmática máscara.

"Recuerdo cuando me tomaba de la mano y me llevaba por las calles de la Ciudad de México, a diferentes lugares, no como El Santo sino como el señor Guzmán, era su compañerito de hacer pendientes", explicó El Hijo del Santo.

"Le gustaban mucho las construcciones, me llevaba a casas de demolición; a él le gustaban comprar este tipo de construcciones para modernizarlas, esos recuerdos siguen siendo muy bellos".

Eso sí, el heredero de la máscara de plata no pudo ocultar que su papá siempre fue exigente.

"También era muy estricto, muy disciplinado, pero fue un hombre muy generoso con nosotros, conmigo, y me enseñó que el dinero se tenía que ganar con esfuerzo, con trabajo", agregó.

El Plateado estuvo en una función por el Día del Padre, a quien siempre lleva en su corazón.

"A mi padre lo recuerdo todos los días, con y sin máscara, porque siempre está en mi mente; al igual que a mi mamá, pero este domingo (ayer) celebrar el Día del Padre es muy bello y lo voy a hacer luchando en el ring", apuntó el gladiador que recién cumplió 40 años como profesional.

"Voy a estar en Laredo, Texas, celebrando con todos los papás, con su familia".