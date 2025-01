Hace gran equipo con su papá

Por: Agencia Reforma

José Luis Zarazúa ha acompañado a Renata desde el día uno de su incursión en el tenis, hasta ahora que se codea con la élite mundial.

El padre de la jugadora mexicana suele estar en la tribuna de cada torneo que disputa su hija, carga en una bolsa de raquetas el calzado y todo lo que necesita Renata para competir; admite que las horas previas a los partidos son las más arduas y la espera afuera de la cancha después de cada victoria o derrota.

"He ido acompañando su carrera deportiva, ahorita no necesita una guía, necesita más un apoyo y la compañía de alguien que esté con ella en las buenas y en las malas. Trato de estar más en las malas que en las buenas porque es una carrera muy dura, de mucho estrés, y no es fácil para una tenista hacer lo que hace con tanta consistencia", admite José Luis.

"Son situaciones diferentes porque si ganas estás contenta y todo fluye mejor, y si pierdes hay tristeza y enojo hasta que lo vas digiriendo; esos momentos son más difíciles que cuando ganas y hay que cerrar la página y estar listos para una nueva aventura o para el partido del día siguiente o el torneo".

Recuerda desde sus inicios, cuando enfrentaba a jugadoras de mayor edad y les ganaba, hasta el duelo más reciente.

"Soy más como un soporte emocional, trato de estar con ella y, al saber que estoy ahí, con mi presencia puede saber que tiene a alguien para lo que necesite y que no tenga que preocuparse por planear los viajes, comprar los vuelos o reservar los hoteles. La he acompañado desde siempre, desde el día uno. Yo voy cuando ella me dice y me da gusto que me diga.

"Las horas previas con Renata es cuando más trabajo tengo, porque debe tener listo lo que necesita, como ropa limpia, comida, le ayudo en sus prácticas, la maleta, las raquetas o encordar", relata José Luis.