Ensucia la TV la imagen de Zumbido

{"quote":"Estoy muy contento con mi carrera, yo no soy hijo de nadie ni junior soy único luchador en mi familia y la verdad es que me ha costado bastante". ZUMBIDO, TÉCNICO "}

Aparecer en programas de entretenimiento en televisión fue para Zumbido una la oportunidad de mantener su imagen vigente, sin embargo, hoy cree que eso sólo ha desprestigiado su carrera.

"En algún momento de mi carrera me perdí un poco, por la cuestión de no andar en una empresa y andar de independiente, por eso entre a un programa de televisión para que mi imagen no se perdiera; lo que la gente no entiende es que el programa es una cosa y lo que eres como luchador es punto y aparte.

"Amo a la lucha libre y a tal grado que si el público me pide que me salga del programa en el que estoy yo me salgo de ahí para limpiar mi imagen totalmente", afirmó Zumbido.