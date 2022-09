A 40 años del retiro de El Santo

Considerado por muchos como la máxima leyenda del pancracio mexicano, el Enmascarado de Plata se retiró el 12 de septiembre de 1982 en una función que se llevó a cabo en el extinto Toreo de Cuatro Caminos, que lució a reventar con unas 25 mil personas.

El Enmascarado de Plata se hizo acompañar de Huracán Ramírez, El Solitario y Gori Guerrero para enfrentar y vencer por descalificación en dos caídas a los mucho más jóvenes Perro Aguayo y el trío de los Misioneros de la Muerte, integrado por El Texano, Signo y Negro Navarro.

Ese domingo por la tarde recibió reconocimientos de parte de autoridades, aficionados, fans y apareció su heredero, El Hijo de El Santo, quien le puso un cinturón conmemorativo. Meses después tendría su debut formal en el mismo año 1982.

"Me voy con la satisfacción de que creo haber cumplido como luchador. Creo que di toda mi vida al deporte, en cuerpo y alma me entregué a ella, me voy contento, me voy triste, pero nada más triste, no me voy a amargar, al contrario, tuve muchas satisfacciones, y sí siento que dejo algo arriba de estos cuadriláteros", dijo El Santo en aquella tarde, entonces de 65 años de edad.

"Me voy no porque me sienta en malas condiciones, no porque me sienta acabado, al contrario, pero sí creo que ha llegado el momento de decirle adiós a ese público tan hermoso y cariñoso que fue conmigo y me voy antes de que el público me vaya echar".

Fue una tarde de euforia en el emblemático recinto, en un choque de emociones por el retiro de Rodolfo Guzmán y por la intensidad y el tono violento y sangriento de la lucha en la que hubo desde despojo de máscaras, hasta el uso de objetos como sillas y cajas de madera.

De hecho, el Gori Guerrero, con 61 años de edad y saliendo del retiro, sufrió uno de los golpes más violentos, pues le fue propinado un golpe con una caja de madera en la cabeza.

Sin embargo, el equipo de El Santo resultó victorioso al ganar por descalificación a sus rivales y así se escribió el adiós de la estrella de plata, quien debutó con ese personaje en 1942 tras haber luchado antes con otros motes como Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, entre otros que usó desde 1937

Casi dos años después, el 5 de febrero de 1984, El Santo falleció de un infarto tras una actuación de escapismo que realizaba en el Teatro Blanquita.

40 AÑOS

Luchó Guzmán como El Santo.

53 PELÍCULAS

Protagonizó El Santo.

24 MÁSCARAS