- ¡Levanta el ánimo!

Ciudad de México

Cuando la depresión estuvo a punto de rendirla, Sexy Violeta se levantó y de la mano de la lucha libre salió adelante.

Luego de la muerte de su papá, la gladiadora tuvo el peor bajón anímico de su vida, debió ser medicada, la mitad del tiempo se la pasaba durmiendo y la otra mitad llorando, sin encontrar una salida al mal estado anímico que tenía.

Sin embargo, un día, al pasar por un gimnasio, recordó una promesa incumplida con su padre: ir a disfrutar en alguna arena la lucha libre y eso la hizo despertar, iniciar una carrera y regresar a la vida cotidiana.

"Me perdí y ni el tener a mis hijos me levantaba; era algo muy feo, pero en una ocasión iba pasando por la avenida Ignacio Zaragoza, donde estaba el gimnasio de Starman y vi el ring y me causó mucha emoción, y cuando pregunté por las clases me dio alegría.

"Conforme fui yendo a entrenar me di cuenta que estaba haciendo algo que mi papá no pudo hacer, porque sus papás no lo dejaron y me quedé con eso que, antes de que él muriera, íbamos a ir a una función de lucha libre, pero ya no lo pudimos lograr y ahora siempre que me subo al ring desde que entreno siento que él está ahí", compartió la luchadora independiente, cuyo sueño es convertirse en Amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Tras su experiencia, Sexy Violeta ahora está más que dispuesta a contribuir a que las personas recuperen su salud mental, así que apoya a grupos de jóvenes que han tenido pensamientos suicidas y además realiza también videos motivacionales.