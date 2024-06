¡Da saltos de oro!

GUADALAJARA, Jalisco

Concluyó la actividad del Salto en Trampolín de los Nacionales Conade 2024 y el jalisciense Donovan Guevara se bañó en metales dorados al conseguir 5 oros en total, siendo el último de ellos en el sincronizado mixto, de la categoría 17-21 años, de la mano de Aixa de León.

El joven de 17 años de edad se expresó contento y lleno de felicidad, debido a que con este triunfal año, estará más cerca de su objetivo personal: llegar a Los Ángeles 2028.

"Quería este resultado, lo deseaba, trabajé muy duro, me aguanté dolores de cabeza, aguanté hambre, desde que no alcanzaba a ir a la escuela, no alcanzaba a comer y este resultado la verdad es muy importante, es el reflejo de lo que sé hacer.

"Mi entrenador (Raúl López) es de pocas palabras, pero sus palabras son claras, me dice que vamos muy bien, que esperamos el objetivo de Los Ángeles 2028 y si seguimos así es muy viable ir a los Juegos Olímpicos. Mi meta han sido los Olímpicos, ya cumplimos con unos Juegos Panamericanos y vamos a cumplir el sueño", dijo Donovan.

Pero todo camino tuvo su inicio y el del joven jalisciense comenzó apartado del trampolín, pues primero tuvo su paso por las albercas.

"Primero empecé en natación, después me fui para clavados, pero como en ese momento la alberca estaba fría, entonces me cambié a gimnasia artística. Mi mamá hizo gimnasia en trampolín antes, luego ya después me cambié para acá, que fue donde destaque y fue el deporte que mi mamá me inculcó.

"Estoy muy agradecido con ellos ya que me han apoyado en todo, en bajas y altas la verdad. Hubo un tiempo en donde no fue un año bueno, pero nos recuperamos mejor, ya estamos en un nivel muy alto y donde ya creo que se puede ganar las olimpiadas que sigue", compartió.