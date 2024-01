Ana Guevara hace frente a las críticas

Ciudad de México

Ana Guevara tiene su versión, en la que ella no se cree la “mala de la película” ante los múltiples señalamientos que han hecho a su administración como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Guevara vivió la gloria como campeona mundial en los 400 metros en 2003; ahora es blanco de señalamientos, los cuales ve sin sustento; asevera estar del lado de los deportistas y, en entrevista, expone sus motivos.

Ana justifica que los ajustes a las becas que otorga la Conade e incluso la suspensión de éstas a los seleccionados nacionales obedecen a las reglas de operación de las mismas y no a caprichos o mala fe, como, afirma, lo han hecho ver varios medios de comunicación.

Y esas críticas se hicieron más incisivas con el escándalo por la interrupción de las becas a los exponentes de las disciplinas acuáticas, como consecuencia por la falta de una federación nacional respectiva.

World Aquatics instauró un Comité de Estabilización para atender a la natación tricolor, mismo que respalda el Comité Olímpico Mexicano (COM), pero la Conade no avala, porque, dice, “es ilegal”.

“Yo estoy del lado de los deportistas, no hay dolo, en todo momento hemos buscado solucionar las cosas. (Pero) hay intereses terciarios, empresarios, ex atletas; entonces, no les interesa que se arregle”, señala.

Guevara argumenta que los apoyos se están entregando y en su consideración eso se ha reflejado, por ejemplo, en la cosecha de México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde el País obtuvo 52 medallas de oro, la mayor cantidad en una justa continental.

“Ya se rebasaron los mil millones de pesos de apoyo directo a los deportistas, a todos se les ha dado 240 mil pesos, es el monto base para el equipo que va a Juegos Centroamericanos y Panamericanos y ahora para Juegos Olímpicos, lo dijo el Presidente (López Obrador), se está buscando subir la cantidad.

“Si sacamos cuentas, esa cantidad (240 mil por atleta) implica casi el doble de la beca promedio de un deportista durante un año y si a eso le sumas lo que tienen de beca, estamos hablando entonces de que están triplicando casi la cantidad que la institución les podría dar”, expuso Guevara.

Hay una encuesta que arroja una percepción del 63 por ciento de corrupción por parte de Ana Guevara...

“Es muy sesgado hacer una encuesta de una encuestadora que le quiere estar pegando al Gobierno. Previo a llegar aquí, fui Senadora, con un salario superior y nunca me voltearon a ver. La pregunta ahora, te diría, tráeme hechos, dime qué hay con quién me está denunciando hoy, ni un MP (ministerio Público) o la fiscalía o la Función Pública ha encontrado algo que diga sí”.

¿Ana Gabriela Guevara tendría que estar en la cárcel? ¿Por qué te convertiste en la villana del deporte mexicano cuando fuiste una atleta muy querida y respetada?

“Porque es una mentira. Es inconcebible... bueno sí y no, porque ha cambiado un poco la forma de comunicar, o un mucho, con las redes hoy. Hoy todos son una red, son periodistas que no investigan, indagan, cuestionan, no tiene la más remota idea de cómo funciona esto.

“Tenemos un resultado histórico en los Panamericanos y se publicó cero; entonces, se ha generado todo este halo donde me quieren acreditar cosas que no son y, lamentablemente, hay quienes lo compran y se ha vuelto entre lo político y mediático mal hecho, y con saña.

“Si eso fuera cierto, entonces por qué los resultados, por qué tenemos lo que tenemos y está la institución como está y por qué los deportistas pueden ser lo que son... algo no concuerda”.

Lo que le importa a Ana Guevara

Ni por los resultados históricos en el presente ciclo olímpico ni por sus supuestas irregularidades en el cargo o las diferencias con el Comité Olímpico Mexicano... mucho menos por lo que se haga en París 2024.

Ana Guevara desea que su paso por la Conade sea calificado por lo que, considera, son cosas más importantes, como la forma de canalizar los recursos a los deportistas, principalmente, y el desarrollo que ha tenido el deporte tricolor en el contexto internacional y que dice, muchos no lo quieren ver.

“Yo no le veo la lógica de calificarlo a partir de ahí (los resultados). El deporte mexicano ha sido de subes y bajas, dejamos de ser potencia en boxeo y caminata, en TKD el pasado proceso nos fue mal. Es muy ambiguo decir que es por este resultado o por las medallas, porque es muy cambiante. Tanto como calificarnos por los resultados, pues no está en nuestras manos”, dijo Guevara.

“Se ha vuelto un mito mediático. Nosotros preparamos y sostenemos al equipo mexicano, lo acompañamos en todo el trayecto y al final de cuentas nosotros entregamos el equipo al COM, lo que pase allá (en Juegos Olímpicos) queda fuera de nuestro control y no me quiero eximir de la responsabilidad, hacemos el 95 por ciento del trabajo y el 5 por ciento, que es lo que define, termina siendo un poco de.... que ya no es de nuestro control”, apuntó.

Guevara dice que hay una campaña en su contra.

Prevé 10 medallas en París 2024

La inercia del deporte mexicano tras los resultados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se superó la cosecha histórica de preseas -con una cifra inédita de 52 oros-, permite aspirar a por lo menos una decena de podios en París 2024, afirmó la titular de la Conade, Ana Guevara.

En la primera proyección de resultados que hace para los próximos Juegos Olímpicos, la responsable del deporte nacional dijo en entrevista que sus pronósticos están bien analizados y son similares a los hechos para Tokio 2020, cuando declaró públicamente que se iría por 10 preseas.

“Tuvimos un 2023 con resultados históricos para el deporte nacional con disciplinas que siguen siendo protagonistas, el tiro con arco hizo un gran papel todo el año. Y 2024 no debe ser lo contrario. Creo que el 2024 debe combinar, en el trayecto que traemos de Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, como un año culminante del trabajo y dedicación”, expuso Guevara.

Faitelson entrevistó a Ana en la sede de la Conade.

¿Cuáles son tus expectativas de medallas?

“Sigo apostando a que podemos lograr lo que se dijo previo a Tokio 2020 (10 medallas). Los analíticos que hicimos y toda la predicción que se hizo a través de ellos marcaban 11 en aquel entonces. Fueron 7 cuartos lugares y 4 bronces, y eso suma 11, y tuvimos escenarios cercanos de oro y de plata. La predicción y los números y matemáticas, son fríos, eso sale de nuestro ámbito.

“Hubo otros 19 que quedaron entre el cuarto y el doceavo y es lo que viene reforzando la hipótesis de que es alcanzable, con la premisa de que hubo disciplinas que crecieron más de lo esperado, como el tiro deportivo”, aseveró la ex velocista

Los clavados -disciplina a la que no apoya económicamente por los problemas en la Federación Mexicana de Natación-, el tiro con arco y el taekwondo son los deportes por los que apuesta Guevara para destacar en París.

“Estoy segura que los clavados van a ganar medalla y ¿cuál va a ser la retórica mediática?: ‘a pesar de, sin el apoyo (de Conade)’. Van a ser medallistas sin beca, no los define la beca”, sentenció Guevara.