Se inscribe ´Cachorro´ Cantú por la alcaldía de Reynosa

Se registra Luis René "Cachorro" Cantú Galván como aspirante a la candidatura a presidente municipal de Reynosa por el Partido Acción Nacional (PAN), en compañía de su esposa e hija y exmiembros del gabinete del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En su arribo al CDE del PAN, aseguró que Reynosa se encuentra sumida en un gobierno que no ha solucionado las necesidades básicas de los ciudadanos de pavimentación, iluminación, obra pública, recolección de basura y la inseguridad, que si bien es una obligación de la Federación y el Estado, no existe colaboración efectiva por parte del Municipio.

Reynosa lleva ocho años en poder de una misma familia, enfatizó el aspirante a la presidencia municipal de la ciudad; "Las presidencias no se heredan".

Especificó que es tiempo que se acote a una familia que se ha mantenido en el poder, y hay las condiciones idóneas para que Reynosa sea encabezada por un nuevo grupo de personas que buscan el bienestar para sus habitantes.

El municipio presenta serios problemas en bacheo y pavimentación, en alumbrado público y tiene un presidente municipal que no exige a la Federación ni al Estado mejores condiciones de seguridad para sus gobernados.

Al asegurarse como el candidato por la alianza PAN-PRI en Reynosa, dijo que a pesar de la ola de inseguridad que se ha registrado en la frontera, hará las campañas para buscar un mejor futuro para el municipio: "Cuento con la seguridad de Dios, de mi familia y con eso creo que puedo salir adelante y recuperar la grandeza de mi Reynosa".

"Me da más miedo el no poder, el día de mañana, que nuestros hijos o nietos no puedan transitar en una ciudad como Reynosa".

Luis René Cantú, acompañado de esposa e hija.