Paolo Longoria: ´El éxito está para todos´

"Me quité los límites que me ponía la gente, todos los miedos y palabras de limitación que yo creí que existían. Desde el día uno que me toca pisar una cancha para mí es una Final, porque todas me juegan a morir y esa parte ha sido muy buena para no estar en mi zona de confort, siempre buscar como renovar mi estilo de juego, mi estrategia de saques, de partido.

"Todo mundo quiere mi lugar, me costó bastante, así que no lo voy a dejar tan fácil", comentó la originaria de San Luis Potosí.

A FAVOR DE LA MUJER

Con su fiel compañera, la raqueta, Pao registra 5 títulos Mundiales en la disciplina, 9 medallas de oro en Panamericanos, 3 en Centroamericanos y le ha ayudado a cambiar las condiciones de las mujeres en el Tour Profesional Femenil de Raquetbol (LPRT).

"Al principio, era complicado porque era mujer, porque el tour de hombres era más conocido, había más bolsa económica en los premios, pero una de las cosas que he tratado de hacer en mi carrera es poner a las mujeres en lo más alto. Tratar de que, cuando traía torneos del circuito profesional a México, se pusieran las mismas bolsas económicas tanto para hombres como para mujeres.

"Empecé a transformar un poquito el tour profesional en ese aspecto y si me tocaron entrenadores que me decían que no tenía el talento, que no iba a llegar, que como mujer iba a ser más complicado, pero hoy me doy cuenta que el no darme por vencida en esos momentos críticos de mi carrera me han ayudado a estar en el lugar en el que estoy. Es un orgullo y honor gritarle a todo el mundo que hay una mujer mexicana liderando y que en los últimos años, las mujeres hemos sacado la casta por el deporte mexicano", finalizó Longoria.