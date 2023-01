Presentan pelea del 'Chihuas'

El combate será en el Showcenter Complex, por la zona de San Agustín, en San Pedro, en una cartelera que tiene 6 peleas más.

El regio está consciente de que un triunfo lo acercara a una nueva pelea de campeonato del mundo.

"Estoy muy contento porque me preparé muy bien, me fui un tiempo a Bulgaria y allá estuve con un campeón del mundo de allá, pero también fue triste porque me pasé Navidad y Año Nuevo solo, sin mi esposa, mis hijos y lejos del resto de la familia, pero me gusta ofrecer un buen boxeo y esta pelea es la que tengo que ganar para ir por un título mundial", expresó el regio en el Hotel Quinta Real, en donde se realizó la presentación.