El ´Canelo´ Álvarez ya sabe quién será su siguiente rival

Después del triunfo sobre Gennady Golovkin, el mundo estaba esperando al siguiente rival de Saúl "Canelo" Álvarez, pero ya hay respuesta. Hace unos días, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó la pelea entre David Benavidez y Caleb Plant, y el vencedor se enfrentará al mexicano.

Como campeón de la categoría Supermedianos, el púgil mexicano tendrá que esperar para ver cuál de ellos será su siguiente rival. Sin embargo, la pelea entre los dos estadounidenses será en marzo, así que Canelo tendrá tiempo de sobra para poder prepararse, recuperarse y empezar a estudiar a los dos boxeadores.

La realidad es que cualquiera de las dos peleas sería atractiva debido a la rivalidad que existe entre ellos.

´QUIERO RETIRAR AL CANELO´

"Canelo" Álvarez se ha convertido en uno de los máximos referentes del boxeo, su actual récord es de 57-2-2 por 39 vía de KO´s, y ya tiene un rival mexicano que advierte que lo va a retirar.

Se trata del boxeador regiomontano Aarón Silva, quien en el podcast Dimes y Billetes que conduce Moris Dieck aseguró que él va a retirar al Canelo Álvarez.

"Quiero retirar al ´Canelo´. Yo sé que muchos lo quieren hacer, pero yo lo voy a hacer", advirtió el pugilista de 25 años de edad.

El conductor del podcast le pregunta si se impresiona por dicho objetivo, y tras escuchar que el plan de Aarón es seguir entrenando, lo cuestiona sobre las posibilidades reales que hay para enfrentar al "Canelo" Álvarez.

"Si es un pedo, para empezar él te tiene que elegir y si ve que le puedes ganar no lo va a dar, no le conviene, no va a ser un buen business (negocio)", respondió.

Silva arremetió contra el tapatío porque piensa que le ayudaron a crear su carrera.

¿Cuál fue el truco del "Canelo"? ¿Cómo llegó a dónde está? Fueron las preguntas de Dieck, a lo que Aarón respondió:

"Le fueron haciendo su carrera, le cuidaron su récord, pero cuidaron el récord de más. (Significa) que te ponen de cierta forma rivales a modo".

¿Al "Canelo" le ponían puro costal?, le cuestionan.

"A veces sí, a veces no, haz de cuenta dos costalitos uno bueno, un decir. A ´Canelo´ le hicieron demás el récord no lo pusieron contra invictos verdaderamente fuertes en ese tiempo que le pudieron haber ganado", analizó el boxeador que acaba de firmar con Golden Boy Boxing.

Aunque ya después Aarón Silva aclara que él es seguidor del Canelo Álvarez.

"Ahorita sí te puedo admitir que ´El Canelo´ es el mejor y yo soy fan del ´Canelo´. ´El Canelo´ de ahorita sí es difícil que le ganen", declaró.

Pero el conductor para reiterar lo que Silva piensa del tapatío le vuelve a preguntar si le fabricaron la carrera a Saúl y Aarón mantiene su postura. "Sí, porque es un negocio claramente, es su inversión la deben de cuidar".

Y como el podcast tiene de tema central las finanzas le preguntan a Silva si él seguiría ese camino que tiene en la cima del boxeo al "Canelo".

"No necesariamente, pero tampoco te voy a decir que todas las peleas me las voy aventar súper intensas porque también me debo cuidar hay que ser inteligentes", afirmó el joven de 25 años de edad.