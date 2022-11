Cambia Miss Coral ya con la máscara

En las arenas me gritan ´¡Coral, hazme un hijo!´, y a mí me encanta cuando me gritan cosas, me sube la autoestima¨. MISS CORAL RUDA

En su vida cotidiana es callada y tranquila, pero cuando se pone la máscara Miss Coral se convierte en alguien extrovertida.

Coqueta, platicadora, dicharachera, seductora, son algunas de las características que la ruda explota y con las cuales encanta al público que va a verla a los carteles en los que se hace presente.

"En mi vida normal no soy tan extrovertida, no platico mucho y no soy sociable; además, yo en la vida normal ni siquiera me pinto los labios, no me pongo pestañas.

"Aunque ser coqueta es parte de ser mujer, independientemente de ser luchadora uno no puede perder eso, porque es parte de lo que somos", indicó Miss Coral.

La luchadora de Welcome To Mi Barrio, quien es cirujano dentista, está dispuesta a hacer uso de su profesión para colocarle incrustaciones o reposiciones de dientes a las rivales que se atrevan a enfrentarla.

Del mar al ring

Miss Coral