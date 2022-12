Boxeador argentino sale en defensa de Messi y reta al Canelo Álvarez

La polémica que se ha generado en redes sociales después de que Canelo amenazó a Messi porque supuestamente pateó la playera de la selección mexicana después del partido entre Argentina y México sigue creciendo, y ahora se sumó el pugilista y cantante argentino Ezequiel Matthysse.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", publicó el Canero en su Twitter. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!".

Matthysse compartió un TikTok con tono desafiante: "¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguna salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no" se escucha en el video.

Además, el video va acompañado de la leyenda "cuando quiera 12 raun en las vegas (sic)" y la etiqueta a Canelo y Messi.

Matthysse, de 24 años de edad, pelea en la división de peso mediano. En 2015, inició su carrera como boxeador amateur cuando tenía 15 años y consiguió varios títulos en la categoría. En 2020, debutó como pugilista profesional y actualmente ostenta un récord de ocho victorias (cuatro de ellas por nocaut) y una derrota.

Hasta el momento, el boxeador jalisciense no se ha pronunciado ante el desafío de Matthysse, como sí lo ha hecho con respuestas a los tuits de Miguel Layún, Sergio Kun Agüero y Cesc Fábregas quienes también defendieron al astro argentino.