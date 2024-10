´Arruinó mi carrera el neozelandés´: Checo

El incidente entre Sergio Pérez y Liam Lawson podría ser el inicio de una lucha por un asiento en Red Bull para 2025 o 2026.

Checo no se guardó nada y arremetió contra el neozelandés por su maniobra, que ocasionó daños en el monoplaza del mexicano.

El contacto entre el RB20 y el Racing Bulls en la vuelta 18 disminuyó significativamente el ritmo del tapatío, quien cruzó la meta como último lugar en el autódromo Hermanos Rodríguez.

"Totalmente innecesario, estaba fuera de la pista, cruza la curva por fuera y llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya; también hizo lo mismo con Fernando (Alonso) en la carrera pasada, y con Franco (Colapinto) al final. Una pena, porque creo que podíamos haber sacado puntos", declaró Pérez tras la carrera.

Lawson es uno de los rumorados candidatos para pelear por el asiento de Checo en un futuro, por lo que ha mostrado una actitud arriesgada en la pista desde su llegada a la escudería hermana de Red Bull, queriendo demostrar su valor y talento a toda costa.

Esto no cayó bien en el mexicano, quien recriminó su afán de protagonismo, mientras el joven de 22 años defendió su maniobra.

"Sí (hablamos) pero no entiende, es un chavo que está llegando a la F1, quizá trae demasiada presión, demasiadas ganas de protagonismo. Si no aprende seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizás le cueste el contrato para el próximo año", agregó Pérez.

"Le dejé espacio en la curva, pero llegaba muy tarde. Me sacó de la pista y luego no me dejó espacio. No era mi intención, pero no sabía a dónde quería que fuera", expresó Lawson.