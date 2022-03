¡Vuelve a respirar!

´NO VALE UNA VIDA´ Aún afectado por la barbarie en Querétaro, el técnico Hernán Cristante advirtió que el futbol no vale una vida, minutos después de la caída de sus Gallos Blancos contra Necaxa. "Todos salimos lastimados. El futbol no vale una vida, no vale que alguien pierda un ojo. Sé que es muy pasional, pero en los momentos complicados deberíamos aprender a usar un poco más la cabeza", dijo.