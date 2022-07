Sorprenden lesiones de Florian Tahuvin

En su paso por los felinos, es la tercera lesión que sufre Thauvin, por lo que Herrera sabe que debe trabajar en eso.

"Lo de Flo nos llama la atención, vienen siendo recurrentes que en todos los torneos siempre hay una lesión, haremos un trabajo más exhaustivo en él, tratar de erradicar esas lesiones que no son graves, pero merma la continuidad de juego de él", expresó.

RESPETAN DECISIÓN DE GIGNAC

En Tigres respetan la decisión de que André-pierre Gignac no se quiera vacunar y Miguel Herrera, técnico de los felinos, reiteró el apoyo a su delantero.

Luego de que CANCHA diera a conocer la situación por la cual Gignac no ha viajado a Estados Unidos para partidos amistosos, y la negativa a viajar al Juego de Estrellas, Herrera señaló que es un tema personal y que respeta la decisión del francés de no vacunarse.

"Es 100 por ciento personal, nunca hemos escondido nada, cuando no viaja es por una situación personal y así sigue siendo, no está en contra de ponerse esta vacuna, él no tiene ninguna vacuna a lo que he platicado con él.

Tampoco vamos a cambiar su forma de vida por una situación, asume el riesgo y por eso se cuidó", expresó Herrera.

El próximo torneo internacional que jugarán los felinos será la Liga de Campeones de Concacaf, que iniciará en 2023, y ante la posibilidad de que Gignac no pueda viajar a algunos países por las restricciones sanitarias, Herrera negó que pueda ser un problema.

"Te das cuenta que Estados Unidos no está exigiendo como obligación la vacuna, hay estados donde ni te la piden, ahí donde va a ser el Juego de Estrellas la población no se quiere poner la vacuna, nos preocuparía que fueran tajantes y ahí pensaríamos lo que fuera a pasar, pero no estamos en posición de obligarlo, se platicará con él y si la Concacaf y dónde se vaya a jugar el torneo o donde tengamos que ir de visitantes no exigen la vacuna pues irá André", explicó el estratega.