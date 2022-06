A menos de 6 meses del Mundial y a unas horas de enfrentar a Ecuador, la Selección Mexicana sigue en caída libre.

Seis derrotas en 9 partidos contra rivales Top 20 de la FIFA en la era de Gerardo Martino, más errores a balón parado, nulas opciones de gol, peso inexistente en la delantera con hombres como Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona, una defensa que sangra a la menor provocación, esos son aún los pecados del Tricolor ya con la cuenta regresiva para Qatar 2022.

Después de medirse a Ecuador en el Soldier Field de Chicago, México tendrá 2 partidos que no le permitirán subir el nivel, contra Surinam en Torreón y Jamaica en Kingston.

El 31 de agosto, el Tricolor enfrenta a Paraguay, pero sin elementos que militen en Europa debido a que no es Fecha FIFA.

Así que después del partido de hoy, en el que el "Tata" tiene plantel completo, únicamente quedarán 3 cotejos para medir a la plantilla que el 22 de noviembre debuta contra Polonia en la Copa del Mundo: 2 en septiembre y otro antes de viajar a Qatar.

La defensiva no corrige 3 aspectos fundamentales, que quedaron en evidencia contra Uruguay: le ganan las espaldas, es tardía en los recorridos para las coberturas y sufre en jugadas a balón parado.

En la media, no existen las conexiones suficientes. El equipo no funciona con una doble contención en un 5-2-3, pero hoy en el 4-3-3 aún no hay un cinturón lo suficientemente sólido que fortalezca la labor de Edson Álvarez.

En la delantera, ni siquiera Jiménez ha sido solución a la falta de goles. "Tecatito" nunca ha marcado diferencia con el Tri, pero se mantiene como titular por banda derecha, mientras que Hirving Lozano está lesionado y Alexis Vega tampoco luce como una solución a la falta de creatividad.

Ecuador pone hoy a prueba al Tricolor, que tiene muchas asignaturas pendientes.