Se entusiasma Omar Govea en pretemporada de Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.-"Un grupo sano y que quiere conseguir cosas importantes", así califica el mediocampista Omar Govea a sus nuevos compañeros en las Chivas.

Govea, el refuerzo de las Chivas para el torneo Apertura 2024, vive sus primeros días de pretemporada con el equipo, en Cancún, tras concluir su etapa con los Rayados de Monterrey y ponerse a la orden del estratega Fernando Gago.

"La verdad es que ni el viaje se siente cuando tienes tantas ganas de llegar a un lugar. Tenía muchas ganas de vivir ya mi primer día. Tengo muchas ganas de vivir mi día a día con la gente también y emocionado. La verdad es que me sentí muy bien, un poquito de trabajo físico y bueno, hay aspectos tácticos que la verdad es que le vienen bien al equipo", mencionó Omar Govea para Chivas TV.

"El equipo se ha comportado muy bien y hay buenas sensaciones también con el grupo. Si bien recién empecé a convivir con ellos, me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, es un grupo que quiere conseguir cosas importantes. Me recibieron muy bien, ya conocí a algunos, el cuerpo técnico muy bien también y la verdad es que para hacer mis primeras horas me siento muy bien, muy contento", añadió la nueva incorporación de las Chivas.

Además de Govea, Daniel Aguirre es otro de los jugadores que reforzarán al Rebaño.

El Guadalajara continuará su preparación en playa hasta el martes 18 de junio.