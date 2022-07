Santiago Ormeño ya es jugador de Chivas

¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, @santorme!



Esta tarde, a través de su plataforma Notichivas, las Chivas presentaron a Santiago Ormeño.

"Es una responsabilidad muy grande, yo lo veo como una oportunidad, estoy muy feliz, ya había estado aquí, me había quedado con un mal sabor de boca, por diferentes circunstancias, no pude quedarme, entonces esto lo veo como una revancha, vengo a aportar lo mejor de mí y creo que como delantero se piden goles, y me voy a partir el alma para que eso se dé.

"Llego muy bien, como futbolista pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en Puebla, lo que tengo pensado en Chivas lo que puedo dar es un mejor momento que ese, una mejor versión, y pedirle a los chivahermanos que me den ese voto de confianza, y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo, y esperemos que todo vaya muy bien.

Me han dado la bienvenida, calurosa, varios compañeros con los que coincidí en una pretemporada hace algunos años (del Apertura 2019), no me he sentido como nuevo, ya tenía amigos aquí, ahora a trabajar para dar resultados, que es lo que quiere la afición. Les prometo que no los voy a decepcionar", dijo Santiago Ormeño, quien ya estaría listo para jugar contra su ex equipo el León, el próximo 20 de julio en el Nou Camp.

La llegada de Ormeño al rebaño pudo darse luego de que el Pachuca anunciara el fichaje de Eduardo "Chofis" López, lo cual era obligatorio para hacer efectiva el préstamo de Santiago Ormeño, cuya carta pertenece al León, equipo propiedad del Grupo Pachuca.

Además del problema que había representado que "Chofis" López se negaba a ir con el Pachuca, también los aficionados más tradicionales de las Chivas han manifestado su molestia y negativa debido que Santiago Ormeño, quien nació en la Ciudad de México, y es mexicano de nacimiento, también tiene la nacionalidad peruana de parte de su abuelo Walter Ormeño (QEPD), y decidió jugar para la Selección de Perú en la eliminatoria de Conmebol en busca de un boleto al Mundial de Qatar 2022, pero del cual quedó fuera al perder en Repechaje ante Australia.

SÓLO MEXICANOS

Las Chivas fueron fundadas en 1906 con el nombre de Club Unión, pero en 1908 cambió su nombre a Club Guadalajara, y desde entonces adoptó la política de jugar exclusivamente con jugadores mexicanos, lo cual no ha sido impedimento para que futbolistas nacidos en territorio extranjero pero de padres mexicanos hayan podido militar en el equipo.

Dicha política se hizo más extrema en 2012, cuando el entonces dueño Jorge Vergara (QEPD) decidió que solamente podrían jugar en las Chivas los que hubieran jugado para la Selección Mexicana y no para otra Selección, lo que aplicaría para Santiago Ormeño.

Pero dicho reglamento se anuló recientemente, lo que hizo posible primero el fichaje de parte de Chivas femenil de Leslie Ramírez, quien es guatemalteca y ha jugado para la Selección de Guatemala, pero al ser de padre mexicano, por ley también tiene la nacionalidad mexicana.

"A 10 años de distancia y después de varias sesiones de análisis y consenso con las áreas deportivas y legales de la institución, el Club Deportivo Guadalajara ha determinado dejar sin efecto dicho declaración que NO FORMA PARTE DE LOS ESTATUTOS DEL CLUB.

"De esta manera y sin atentar a la tradición bajo la cual fue concebido este equipo, en Chivas sólo juegan (y jugarán) elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que elijan jugar para otra selección que no sea la mexicana, gracias a su doble nacionalidad. Tal es el caso de Leslie Ramírez", detalló Chivas en ese momento.

Por lo tanto, más allá de las protestas de los fans más románticos de las Chivas, Santiago Ormeño, quien desde la semana pasada entrena por separado en Verde Valle, ya es oficialmente jugador de las Chivas.