Ricardo Peláez se siente parte del problema en Chivas

Ricardo Peláez compartió responsabilidad con Amaury Vergara de las contrataciones fallidas en las Chivas, luego de que el presidente del club reconociera que se equivocó con algunos jugadores.

"(Amaury) está lo suficientemente lejos del equipo y lo suficientemente cerca como un dueño, así tiene que ser, sin afán de protagonismo. Confió en mí esa responsabilidad y yo confié en algunos jugadores también, en las contrataciones, muchas fallaron, es cierto, me siento responsable, me siento parte del problema por supuesto que sí y asumo esa responsabilidad", respondió Ricardo Peláez en ESPN, donde ahora es analista.

Peláez Linares fue el primer director deportivo en la gestión de Amaury Vergara de noviembre de 2019 a octubre de 2022. Algunas de sus contrataciones fueron Cristian "Chicote" Calderón, Uriel Antuna, Antonio Madueña, José Juan Vázquez, Alexis Peña, Santiago Ormeño, entre otros.

"Sí me siento responsable, no hice mi mejor trabajo, creo que dejé de hacer cosas que venía yo haciendo en América, en Cruz Azul y me siento por supuesto responsable de esto que ha pasado en Chivas", dijo Ricardo Peláez.

"Después han venido otros jugadores que han traído, pero creo que la base importante del arquero, de tres defensores, de lo que tiene hoy Chivas, por lo menos siete jugadores ya estaba y se han venido madurando porque el Guadalajara ha venido avanzando con otras contrataciones que han llegado y que han hecho muy buen trabajo y una buena elección los jugadores", añadió.

'Chino' Huerta y Alejandro Zendejas pidieron irse de Chivas

El ex director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez, reveló que los canteranos Alejandro Zendejas, ahora jugador del América, y César "Chino" Huerta, delantero de los Pumas, pidieron sus respectivas salidas del club rojiblanco.

"Zendejas se recupera de la lesión, le digo: 'cuento contigo', y me dice: 'no, yo me voy', entonces luego se logró que se fuera al Necaxa pero con un 50 en la futura venta, cuando pasa al América, Chivas se lleva el 50% de esa venta, que fue rescatar algo".

"Lo mismo con el "Chino" Huerta. 'Ya no vamos a estar aquí, nos vamos', me dijo su papá. Se logró cambiar por (Alan) Mozo, fue un buen cambio. Y lo de (Uriel) Antuna finalmente no funcionó, pero se trajo a (Roberto) Alvarado a cambio, o sea el 50% de Antuna es de Chivas y hoy el 50% de Alvarado (es de Cruz Azul)", señaló.