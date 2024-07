Pumas presenta a sus fichajes estelares para la temporada

El argentino Ignacio Pusetto, el español Rubén Duarte y el mexicano Michel Rodríguez fueron presentados como nuevos futbolistas auriazules por el presidente Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón.

"Venir a Pumas para mí es un desafío muy grande en mi carrera. Me ha tocado jugar en varios clubes, en Europa, en Argentina, pero llego a un club muy grande de México, que el objetivo principal es pelear arriba y tratar de lograr un campeonato. Voy a tratar de dejar todo, de aportar mi granito de arena para que ese objetivo se pueda cumplir", dijo Pusetto durante el evento en las instalaciones de la Cantera universitaria.

Mientras que, Duarte, quien permaneció con el Alavés de España durante 10 temporadas, admitió decidió arribar a la Liga MX para buscar un nuevo reto en su carrera y salir de su zona de confort.

"La liga mexicana está creciendo. Para jugadores europeos no es nada fácil dar ese salto, pero llevo 10 años como profesional y creo que mi cuerpo me lo pedía. Necesitaba ese cambio. No me lo pensé mucho. El cambio no es fácil pero vengo a darlo todo. Necesitaba salir de mi zona de confort, quería un nuevo reto. Llevo rato siguiendo el futbol mexicano, que es muy competitivo", declaró el ibérico.

Además, el club universitario también presumió el regreso de su canterano Jorge Ruvalcaba tras un año en el futbol europeo con el Standard Lieja.

"Ese tipo de experiencia ayuda mucho, aprendí de los mejores, te ayuda a mejorar muchísimo. En la forma de trabajar mejoré mucho, en el tema mental, el tema físico que antes me costaba muchísimo", confesó Ruvalcaba luego de su aventura por el Viejo Continente.

Tanto Rubén Duarte como Ignacio Pusetto ya entrenaron al parejo del plantel auriazul y podrían estar a disposición del entrenador Gustavo Lema para ver sus primeros minutos en el partido del domingo ante Pachuca.