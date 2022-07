¿Refuerzos en Tigres?

En Tigres la cartera no está cerrada y el técnico Miguel Herrera señaló que aún podrían llegar hasta dos nuevos jugadores al plantel.

"Mientras el mercado esté abierto no cerramos la posibilidad de traer gente, pueden ser uno o dos. Hemos hablado con la directiva y no estamos cerrados, tengo un plantel muy vasto y estamos tranquilos. La zona defensiva, para ustedes los medios y para la gente pareciera, pero no, a veces habría que analizar los goles que recibimos en las circunstancias, a veces errores individuales, no es que el equipo defensivamente no sea sólido, tenemos que empezar a defender con la gente de arriba", señaló.

Caicedo, todavía no

A Jordy Caicedo aún le falta adaptación y será hasta el partido ante Xolos, en la Jornada 3, cuando pueda ver sus primeros minutos.

"Primero, anda sacando su visa, y no venía haciendo futbol, venía haciendo trabajo físico, esperemos que esta semana empiece a trabajar con la pelota, sabemos que terminó no hace mucho con su selección y queremos que vuelva al ritmo, tenemos una semana larga donde podemos darle para verlo algunos minutos", expresó Herrera.

Gignac será el titular

Luego de que se ausentara del entrenamiento de hoy por un problema dental, André-pierre Gignac está considerado para iniciar mañana ante el Mazatlán.

El francés no entrenó y en el interescuadras del jueves, Herrera ensayó con Leo Flores como titular.

"Se le rompió un diente y tuvo que ir al dentista, pero llega al hotel y viaja, ahí va a estar. El once titular es el que vieron, sólo con Gignac en lugar de Leo, pusimos a Leo por referencia, es un tipo grandote, también pude poner a Nico, pero no va a jugar, por eso como punto de referencia", mencionó Herrera.

Así entrenó Tigres

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Igor Lichnovsky

Diego Reyes

Jesús Angulo

Guido Pizarro

Juan Pablo Vigón

Sebastián Córdova

Florian Thauvin

Luis Quiñones

Leo Flores

Herrera evita problemas ante la sanción

Luego de ser sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria, Herrera mostró su disgusto y evitó hablar de más ante la situación.

Al término del Tigres vs. Cruz Azul, el estratega criticó la labor del árbitro central Óscar Mejía y señaló que esperaba que "Armando Archundia (nuevo titular de la Comisión de Arbitraje) se pusiera a trabajar".

"No estoy de acuerdo, nada más", mencionó Herrera.