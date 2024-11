Pumas cerca de la Liguilla con victoria sobre Querétaro

Gustavo Lema, estratega de Pumas, está contento porque su equipo tiene muchas posibilidades de entrar a la Liguilla de manera directa, pero sabe que viene lo más difícil.

"Contento y orgulloso por la alegría de este equipo que está a un paso de clasificar de manera directa, estamos encima en una posición bárbara, lo tenemos en nuestra manos y también la posibilidad de mejorar la campaña, y después enfocarnos a lo que viene, que es lo mas difícil", declaró.

Los Pumas son, de momento, cuartos del Apertura 2024 luego de vencer 2-0 al Querétaro.

El entrenador también habló sobre Rodrigo López.

"Salió bien del estudio que se le hizo, afortunadamente sólo fue un dolor muy fuerte en la costilla, pero esperamos que mañana (hoy) pueda entrenar", dijo.

Mauro Gerk, por su parte, habló sobre su continuidad al frente del Querétaro, último lugar de la clasificación con 9 puntos.

"Si me tengo que ir no hay ningún problema, pero también que no se digan cosas que no son, hemos trabajado de la mejor manera, venimos de tres torneos muy buenos y hay veces que las cosas salen mal, este torneo salió mal y me hago responsable. Tengo contrato todavía por seis meses más, y cuando termine el torneo. Hablaremos con la directiva para ver qué deciden", expresó.