Presentación de Pablo Guede en Club Puebla de la Liga MX

El futbol de estufa continúa en la Liga MX, con la presentación de un nuevo estratega con miras al comienzo del Clausura 2025.

Ahora con la presentación del argentino Pablo Guede, hombre de experiencia que tomará a su cargo al Club Puebla para el siguiente semestre.

Mediante sus redes sociales, el equipo poblano presentó al entrenador, quien llega en sustitución de José Manuel de la Torre.

Guede, quien se mostró agradecido por el esfuerzo de la directiva, compartió su visión del equipo, mismo en el que compartió su idea de juego.

"El esfuerzo fue de las dos partes, mis ganas y el tema económico. Todo el fútbol es resultados. Tenemos cinco semanas para poder trabajar. Es cierto los últimos torneos no se consiguieron puntos, mismos que van a llegar con trabajo y constancia. Para mí es un gran desafío el proyecto que me presentó Gabriel (Saucedo) y Ángel (Catalina). Me encanta la Liga MX", mencionó en su presentación.

Guede, quien ha pasado por equipos como Necaxa y Monarcas Morelia, será el quinto entrenador de la dirigencia en el último año.