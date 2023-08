Primero Chivas, después el cine

Monterrey, N.L.- Amaury Vergara quiere unas Chivas multicampeonas antes de retomar su pasión por el cine y producir su primera película.

El propietario del Club Deportivo Guadalajara ofreció una conferencia online titulada: "Desafíos como CEO de Grupo Omnilife y Chivas", en el evento Summit digital finanzas y tecnología, de Día Fintech.

En su gestión al mando de las Chivas, desde junio de 2019, estuvo cerca de ser campeón en Liga MX el torneo pasado cuando perdieron la Final ante Tigres. Hasta el momento, los títulos de Amaury Vergara en la institución rojiblanca han sido en la Liga MX Femenil, Liga de Expansión y categorías menores del club.

"Seguramente en unos años, que tenga un poco más de tiempo, cuando ya hayamos sido campeones en Chivas varias veces y haya cumplido algunos objetivos que tengo ahorita, a lo mejor me voy a tomar unos meses para dedicarme a hacer mi primera película dirigida y producida por mí", mencionó Amaury Vergara.

"Con mi propio dinero y mis propios recursos, sin tener que responderle a nadie. Si sale buena, buenísimo, y si sale mala, pues ni modo porque el que va a perder soy yo", agregó.

Amaury Vergara estudió en la Escuela de Cine de New York. Su papá Jorge Vergara (QEPD), anterior propietario de las Chivas, también dejó huella en la industria cinematográfica con la producción de la película ´Y tu mamá también´ (2001), junto al reconocido cineasta Alfonso Cuarón.

"Hacer cine es muy difícil. No todo mundo tiene los recursos para hacer sus propias películas, prácticamente nadie. Ningún director empieza haciendo su película con su propia lana, tienen que pedir prestado o lo que sea, pero el día que yo lo haga, lo voy a hacer con mi propia lana y eso me va a dar la libertad total de hacer lo que yo quiera. Tampoco me voy a dedicar o a sobrevivir del cine, entonces va a ser algo que va a ser completamente por el puro gusto de hacerlo", apuntó el presidente de las Chivas, Amaury Vergara.