"Ya he hecho 6 reportes por fugas de agua potable"

El Mañana / Staff.- Urgente llamado hacen vecinos de la calle José Arteaga con Matamoros de la colonia Aquiles Serdán para que la COMAPA y las autoridades municipales morenistas repare una fuga de agua limpia que ya tiene más de seis meses y que se acrecenta por las noches.

"Yo en lo personal ya he hecho seis reportes sobre el particular, pero hasta el momento no se ha presentado nadie aunque sí vino una cuadrilla hace aproximadamente dos meses pero solamente llegaron, tomaron fotografías e hicieron algunos trazos, pero ya no regresaron", dijo Claudia Solís, vecina de la arteria.

Consideró injusto que mientras en otras colonias está faltando agua potable a las familias, aquí se esté tirando, situación que además está provocando una baja en la presión en las llaves domiciliarias.

Es sobre todo por las noches, abundó sobre el tema la quejosa, cuando se aprecia más la fuga del vital líquido.

Sin embargo, no ha habido hasta el momento quién intervenga por lo que hacemos un llamado a las autoridades municipales morenistas para que se aboquen a reparar la fuga.

APARECEN LOS ZANCUDOS

Otra de las preocupaciones de las familias afectadas es que con el agua que llega a estancarse se están generando plagas de zancudos, por lo que temen pueda generarse un brote de dengue sobre todo entre los menores de edad.

"Y por si fuera poco, el agua está provocando el destrozo de la José Arteaga y tampoco vienen las cuadrillas de Servicios Públicos Primarios a tapar los enormes baches que ya se han formado", puntualizó Claudia Solís.

Claudia Solís Ramírez, vecina.

Es de este lugar de donde brota el vital líquido. Hace dos meses vinieron y tomaron fotos al lugar, pero ya no regresaron.