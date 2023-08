´Existe amparo contra la distribución de libros´

El Mañana / Staff.- Pese a lo declarado por Andrés Manuel López Obrador por cuanto a que los libros de texto gratuitos se entregarán a los alumnos quieran o no quieran quienes se oponen a ello, la diputada local Myrna Flores dijo que no hay que olvidar que existe un amparo de por medio para suspender la entrega y que las autoridades no deben pasar por alto.

"Estamos exigiendo que se acate la resolución emitida por una autoridad judicial y que los libros deben ser revisados y que se entreguen, una vez que sean analizados por las autoridades competentes", agregó.

Recordó que en mayo pasado, la Unión Nacional de Padres de Familia tras revisar el contenido de los libros, se percató de que existen muchos cuestionamientos en relación a ello, entre lo que destaca el hecho de que se abordan temas mediante los cuales se intenta implantar la ideología del gobierno de Morena a través de ellos con lo que se busca privar a las niñas y niños del conocimiento que forma las grandes mentes del futuro.

Insistió la legisladora en que debe acatarse la orden judicial emitida en su momento.

Los libros de texto han sido la guía de la educación en México y empezaron a entregarse desde el año 1960.

APOYO DE ENTREGA

A nivel Tamaulipas, sabemos que el gobierno local apoyará la entrega, sin embargo también sabemos que hay mucha gente, incluidos los padres y madres de familia que no quieren que se haga sin antes ser sometidos los nuevos tomos a un rediseño y a consultas previas antes de proceder a canalizarse a los educandos de nivel básico.