Es nuestra última oportunidad para avanzar.-'Piojo' Alvarado

"Cuando mejor nos fue es cuando hemos sido un equipo que va a presionar y que sale concentrado, porque han sido distracciones cuando hemos recibido los goles. Sabemos que es nuestra última oportunidad para seguir avanzando en el torneo y hay que aprovecharla al máximo", mencionó el atacante Roberto "Piojo" Alvarado.

"Siempre en Chivas hay bastante exigencia, sí quedamos a deber un poco porque si el torneo fuera con Liguilla directa no hubiéramos clasificado, pero estamos conscientes de lo que hemos hecho y de lo que nos ha faltado. Ahora estamos en Repechaje y tenemos una oportunidad bastante grande este fin de semana y las oportunidades son de aprovecharse. Estamos tranquilos y confiamos en el grupo. Vamos a ir a buscar el triunfo en Puebla".

Las Chivas han caído ante los rivales Tigres, América y Cruz Azul en el cierre del torneo regular.

"Venimos de tres derrotas, no es nada fácil, pero esta semana trabajamos cosas específicas que nos han hecho falta en los partidos, errores puntuales, y esperemos hacer bien las cosas", agregó Alvarado.

En dos torneos con las Chivas, Roberto "Piojo" Alvarado ha anotado 5 goles y ha dado 4 asistencias, además de jugar su segundo Repechaje.

"Me siento conforme con lo que he hecho, obviamente siempre hay cosas por mejorar. Quiero hacer más goles y asistencias y espero que eso se vaya dando poco a poco, ahora quiero entrar a la Liguilla porque desde que llegué sueño con el título", dijo el "Piojo".

'NO HICIERON NADA MALO'

Roberto Alvarado le restó interés a que sus compañeros de las Chivas, Santiago Ormeño, Alan Mozo y Antonio "Pollo" Briseño fueran captados en el Palenque de las Fiestas de Octubre en la semana previa a enfrentar el Repechaje.

"Siempre va a haber críticas, somos humanos también, más allá de ser jugadores. Yo no sabía de las fotos, no están haciendo nada malo y no le veo nada malo. Los compañeros saben el compromiso que tenemos como grupo, vinieron todos y se hizo un gran entrenamiento y esas son muy buenas señales y el grupo está muy unido", mencionó el "Piojo" Alvarado.