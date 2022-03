Pide Cocca un clásico en paz

El técnico del Atlas conoce a la perfección la forma de ser en general del aficionado mexicano, y pide que el domingo en el Clásico Tapatío ante las Chivas los seguidores de ambos equipos simplemente disfruten el espectáculo en la cancha del Estadio Jalisco.

"La afición ha demostrado durante muchos años que es sana, que hay paz, el futbol mexicano se ha caracterizado porque se junta la hinchada de diferentes equipos en un mismo espacio, el episodio de Querétaro es una mancha negra, hay que confiar en la gente que viene a pasarla en paz, la rivalidad es dentro de la cancha, se disputa ahí con las reglas y se terminó, no hay que perder la esencia del futbol mexicano que es una fiesta y un espectáculo, y seguramente así será", dijo este mediodía el entrenador del Atlas.

Incluso, Diego Cocca reconoce que además de otros obstáculos que se le han presentado, los incidentes violentos en el Estadio de La Corregidora en Querétaro tocó emocionalmente al equipo.

"Este grupo después del campeonato tuvo poco tiempo de preparación, arrancamos el torneo jugando cada 4 días, tuvimos Covid, lo de Querétaro nos afectó en la parte psicológica, pero estamos preparados para superar las adversidades, hoy tenemos un desafío muy lindo que es jugar un Clásico en casa con nuestra gente jugando de la mejor manera, y con la fe de que le vamos a dar una alegría a la afición", comentó.

El técnico cayó en el lugar común de que en un Clásico Tapatío no importa la posición en la tabla General, en referencia a que el Atlas es cuarto lugar con 18 puntos, mientras que las Chivas es noveno con 12 unidades y una campaña muy irregular.

"No cambia mucho de cómo viene un equipo y otro, sino cómo lo afronta cada uno, con el positivismo, el trabajo, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, tenemos una semana larga, nos viene bien, sabiendo que vamos a enfrentar al clásico rival de la Ciudad y que vamos a hacer lo mejor.

"No interesa en un Clásico cómo viene cada equipo, no le veo importancia, hago hincapié en lo que podemos hacer nosotros y lo que pueda hacer el rival, pero más nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer y nos centramos en eso será mejor, y no en lo que dice la gente, para mí es un privilegio dirigir un Clásico Tapatío", señaló.