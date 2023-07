Quiere Paunovic que Chivas inicie el torneo con 9 puntos

El Rebaño, que hoy recibe al Necaxa, se fijó el objetivo de 9 puntos en las 3 primeras fechas de la Liga MX, previo al debut del torneo frente a los equipos de la MLS.

"Nuestro objetivo principal aún no está cumplido, queremos llegar a 9 puntos y tenemos la oportunidad de lograrlo, el equipo va de menos a más, nos faltan pulir muchas cosas, lo principal es que todo mundo sabe cuáles son las exigencias y la mentalidad.

"Es la oportunidad de demostrar nuestra valía, preparación y crecimiento. La mejora es algo fundamental para que el equipo siga rompiendo las barreras", comentó Paunovic.

El estratega serbio señaló que su Rebaño debe mejorar en la posesión del balón y de cara al arco.

"Hemos mostrado el equipo que queremos ser. A mí me gustaría más dominar con el balón y ser más contundentes. No hay que dejar tantas llegadas u oportunidades a los rivales, erradicar esas pérdidas infantiles e inaceptables. Somos conscientes de ese trabajo. Y nuestra capacidad de gestionar los partidos como no conceder un gol en jugadas prevenibles, se nos cae la concentración y hay que tener más madurez", añadió Pauno.

Érick Gutiérrez no jugará esta noche y debutará como rojiblanco en el amistoso contra el Athletic de Bilbao del domingo, en el que también se presentará Alexis Vega.

En la Leagues Cup, las Chivas se enfrentan el 27 de julio al FC Cincinnati y el 31 al Sporting Kansas City, primero en el TQL Stadium y luego en el Children's Mercy Park de Kansas City.