Google eliminará tus fotos si no realizas estos cambios en tu cuenta

Pero entre sus productos, la corporación cuenta con una galería web que está a punto de desaparecer.

Su nombre es archivo de álbumes de Google y se trata de una herramienta en la que puedes visualizar y gestionar fotos y videos, que se encuentran en los servicios de la compañía. Sin embargo, dejará de estar disponible a partir del 19 de julio, y el contenido también se perderá.

"El contenido que solo esté disponible en el archivo de álbumes se eliminará a partir del 19 de julio del 2023", se puede leer en el comunicado publicado en el Centro de Ayuda de Google.

Si quieres saber cómo evitar que tus fotos se pierdan, en Tech Bit te contamos cómo hacerlo.

Así puedes resguardar tus fotos de Google

Lo primero que debes saber es que este cambio no afectará a otro servicio similar conocido como Google Fotos. La eliminación del contenido sólo perjudicará a aquellas fotos y videos que únicamente se encuentren en el archivo de álbumes de la compañía. Si no estás seguro si tus datos están en peligro de desaparecer, puedes consultar el enlace de get.google.com.

Ahora, si quieres respaldar tus recuerdos, la única forma de hacerlo es a través de una copia de seguridad. Para ello deberás ingresar al sitio de Google Takeout. Se trata de un producto donde podrás descargar o exportar una copia de tus datos almacenados en los servicios de Google.

Cuando estés en Google Takeout identifica el ícono con el nombre Álbum Archive y selecciona la casilla azul. Debes verificar que sea la única que esté marcada.

Después da clic en el botón de "Paso siguiente". Te aparecerán varias opciones para resguardar tus archivos, desde obtener un vínculo de descarga hasta su almacenamiento en Drive, Dropbox, Onedrive o Box. Puedes seleccionar la opción del enlace, pero recuerda que tendrás solo una semana para descargar los archivos.

Posteriormente, la plataforma te da la posibilidad de elegir la frecuencia, el tipo de archivo y el tamaño. Pero puedes continuar con la configuración recomendada, es decir, en frecuencia será "exportar una vez", en tipo de archivo ".zip" y en tamaño 2GB.

Al final, da clic en "crear exportación" y listo. El enlace con tus archivos se enviará a tu correo en unos minutos.