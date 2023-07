La Máquina busca sus primeros puntos en visita a Xolos

De dos juegos disputados, han registrado dos derrotas, sin lograr encontrar siquiera el gol, en lo que parece ser un panorama que comienza a preocupar en la Noria. Ahora será ante Xolos que podrá superar los malos resultados.

El partido debut fue un descalabro por 2-0 en el Estadio Jalisco ante un Atlas que fue muy superior a los Celestes en la segunda mitad, dicho por el propio técnico cementero, Ricardo "Tuca" Ferrretti. En la segunda jornada las cosas no mejoraron mucho, más bien todo lo contrario: aún en el Estadio Azteca volvieron a caer por el mismo marcador, ahora ante Toluca.

Jugadores que han sido contratados ya arrancado el torneo, varias salidas del equipo así como convocatorias a Selección han sido factores para el mal inicio, pero ante ello tiene que sobreponerse el equipo. En ese sentido, el estratega brasileño sabe que la afición reclama mejores resultados y sobre todo un mejor desempeño en la cancha, y afirma que está en su derecho de hacerlo y ellos como equipo en la obligación de entregar resultados.

"La situación no es pedir paciencia a nadie. Alguien me preguntaba en la conferencia del sábado si yo iba a pedir paciencia a la afición, y pues no, ellos están en derecho de exigir. Y nosotros infelizmente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos. Yo siento que esto se debe dar lo más pronto posible para alcanzar el objetivo de estar en la liguilla", afirmo Ferretti en vísperas del partido ante Xolos a media semana.

El cuadro fronterizo por su parte tampoco está en un escenario muy halagüeño. En su debut cayeron en casa ante Pumas por 2-3, y en la fecha dos no pudieron pasar del empate 1-1 en juego de visita ante Necaxa. Ahora, el cuadro Rojinegro espera poder entregar el primer triunfo del torneo ante su afición, y aprovecharse del mal momento cruzazulino.

El duelo en el Estadio Caliente arranca en punto de las 21:10 horas de este viernes y podrá verse por Fox Premium y Vix+.