César Montes cobra confianza

Pinta para ser titular en la Copa del Mundo Qatar 2022 y hasta ha portado el gafete de capitán, lo cual lo tiene ilusionado, pero comprometido y sin excesos de confianza para buscar quedar en la lista definitiva.

Aunque los capitanes de la Selección son habitualmente elementos de amplia experiencia como Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, Montes ya ha tenido esa oportunidad.

"Poco a poco he ido agarrando confianza a nivel Selección, teniendo más participación de minutos y eso me hace desarrollarme como persona y como jugador, me siento bastante capaz para poder realizar esa responsabilidad (ser capitán)".