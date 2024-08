Ve Jardine normal dominio de clubes de MLS en Leagues Cup

La MLS mantendrá el dominio sobre la Liga MX en la Leagues Cup mientras no se cambie la calendarización del torneo y las condiciones del mismo, a juicio del técnico americanista André Jardine.

A pesar de que la Liga MX prometió revancha en esta segunda edición ampliada del torneo, otra vez solo quedan dos representantes del futbol mexicano en los Cuartos de Final, América y Mazatlán.

"Hablé en el inicio del torneo que eran normales los resultados, desde la primera jornada, tenían más derrotas los mexicanos que victorias, para mí es normal lo que estamos viendo, creo que de aquí a cinco o seis torneos si se siguen con las mismas formas y en el mismo periodo va a ser un fenómeno que todos veremos que es normal", comentó el técnico Jardine en la víspera del partido contra Colorado Rapids.

Si bien el DT brasileño ve cierta paridad en cuestiones de calidad individual e incluso económicas, detalló los aspectos que para él inclinan la balanza en este torneo.

"Son dos factores preponderantes, para mí, el factor de estar jugando todos los partidos aquí, sin duda da una ventaja a los americanos, que jueguen en casa tienen un pequeño factor que desequilibra un poco la balanza, aunque tal vez América no sienta tanto este factor porque tenemos mucha afición aquí.

"El periodo, estás empezando la temporada y la Liga americana se está acercando al final de la temporada, de aquí al fin de la Liga MX van a ver que América y todos los equipos van a estar en otro nivel de confianza, de consistencia táctica, de mecanismos más fuertes, el propio nivel de los jugadores todo se ha acercado a su nivel máximo, ves a los equipos americanos que no andan bien en la Major League y voy a dar el ejemplo del St. Louis, que vive un mal momento, pero cuando analizas al equipo ya están consistentes como equipo, con mecanismos muy claros, con formas de presionar, de defender, atacar muy claras, y esto te lleva tiempo y partidos", insistió.

En Octavos de Final, América sufrió ante St. Louis City, más allá del 4-2 en el marcador. Ahora, desea un trámite muy distinto contra Colorado Rapids, mañana en Los Ángeles.

"No queremos que sea un partido de ida y vuelta, de muchos goles, porque no nos interesa esto, pero no que no pueda pasar, el partido de St. Louis acaba siendo de esta forma un poco por la competencia del rival, vamos a ver si conseguimos planear un juego más consistente que el último y que las cosas nos salgan bien y consigamos avanzar", dijo.